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Суд признал работников Могилевской психбольницы виновными в том, что пациентка выпала из окна

02.03.2019 20:01 — Разное | Партизан  
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Они заплатят 2 тыс. рублей.

Суд Октябрьского района Могилева 28 февраля взыскал в пользу бывшей пациентки Могилевской психиатрической больницы 2 тыс. рублей компенсации морального вреда, признав работников медучреждения виновными в выпадении женщины из окна третьего этажа лечебного отделения. Истица требовала взыскать 50 тыс. рублей, сообщает сайт naviny.by

Согласно решению суда, бывшей пациентке медучреждение должны выплатить 2 тыс. рублей компенсации морального вреда и 1 тыс. — в счет оплаты услуг ее адвоката.

20 июня 2016 года жительница Могилева была доставлена в больницу из-за обострившейся послеродовой депрессии. 29 июня она выпала из окна душевой комнаты отделения. С тяжкими телесными повреждениями, множеством травм и переломов, разрывами селезенки и печени она была доставлена в реанимацию городской больницы скорой медицинской помощи, где две недели пролежала в коме.

Участковому милиционеру она впоследствии заявила, что выпрыгнула из окна сама и никого не винит в произошедшем, однако через год пришла к выводу, что в инциденте виноват персонал отделения, проявивший халатное отношение к служебным обязанностям. С тех пор она безрезультатно требует возбуждения уголовного дела.

Четыре медсестры отделения, в котором произошел инцидент, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Им объявили выговор за недостаточный контроль и нарушение технико-психиатрической безопасности. Одна из медсестер лишилась премии на 10 месяцев. Заведующей отделением Алле Утенышевой было объявлено замечание за ненадлежащий контроль лечебно-диагностического процесса. В ноябре 2018 года бывшая пациентка подала иск в суд, требуя с больницы 50 тыс. рублей за моральные страдания, нанесенные травмой, которая стала возможной, по ее мнению, в результате неправильных действий медработников.


Как заявила на суде адвокат истицы Валерия Луговская, психиатрическая больница должна обеспечивать безопасность своих пациентов, а состояние ее клиентки было такое, что она нуждалась в усиленном режиме наблюдения.

Работники больницы отказались признать иск, считая его неправомерным. Представитель ответчика указала, что выпадение из окна стало следствием поведения пациентки, нарушения ею правил нахождения в психиатрической больнице. Вред, вызванный поведением потерпевшего, компенсации не подлежит, и вины больницы здесь нет никакой, отметила она.

Что касается привлечения медработников к дисциплинарной ответственности, то, как заявил на суде главврач Леонид Нестер, это было сделано, в частности, с превентивной целью.

Рассмотрев материалы дела, суд стал на сторону истицы, посчитав при этом, что компенсация морального вреда должна быть более чем в 15 раз меньше требуемой суммы.

«Решение суда мотивировано тем, что вред здоровью истца причинен в результате нарушения работниками ответчика своих должностных обязанностей, которые связаны с надзором за пациентом, что позволило истцу беспрепятственно пройти в душевую комнату. Доказательств тому, что вред возник вследствие умысла истца, не представлено, но при принятии решения об определении размера компенсации морального вреда суд учитывает поведение самого истца», — разъяснила решение судья Маргарита Ларионова, отметив, что оно может быть обжаловано.


 
Теги: Могилев
 
 
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