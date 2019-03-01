Бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 88 лет

Поздравительная телеграмма президента России Владимира Путина опубликована на сайте Кремля. «Желаю Вам доброго здоровья и бодрости духа», — написал Путин.





сообщил РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев в этом году отметит свой день рождения в кругу семьи и друзей, никаких публичных торжественных мероприятий не запланировано,РИА Новости.

"Никаких мероприятий не планируется. Естественно, день рождения он отметит, приглашены семья и друзья", — рассказал Палажченко, говоря о планах празднования.









Горбачев занимал пост президента СССР с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года, до этого был председателем Верховного совета СССР. Являлся генсеком КПСС.

В 1991 году основал Международный Фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд). Горбачев получил ряд значительных наград и званий, в 1990 году — Нобелевскую премию мира.



