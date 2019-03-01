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«Проиграем "Лучу" - на выходе zero». В брестском «Динамо» успех в Суперкубке не единственная цель

02.03.2019 20:43 — Разное | Tut.by  
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После победы над БАТЭ в матче за Суперкубок наставник брестского «Динамо» Марцел Личка похвалил подопечных за качество футбола в первом тайме и проявленную волю во втором. Отвечая на вопросы журналистов, Личка назвал Артема Милевского Милей, а Павла Савицкого — игроком, который забивает, когда хочет. Еще чешский специалист вспомнил про сына, и ему совсем неинтересно, что отец выиграл свой первый трофей в качестве главного тренера. Но аппетиты в Бресте, конечно, будут поболей. В клубе понимают, что победы над БАТЭ не гарантируют чемпионство.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Марцел, довольны ли вы игрой своей команды?

— Тем, что мы показывали в первом тайме, я очень доволен. После спаррингов с «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ» на сборах это была третья такая хорошая игра в нашем исполнении. Увы, лишь на протяжении первых сорока пяти минут. Для сравнения, в случае с «Шанхай СИПГ» это длилось около восьмидесяти минут.

Второй тайм провели чуть-чуть хуже, но игроки продемонстрировали волю. Вскоре после перерыва БАТЭ забил с пенальти, после чего бывает нелегко вернуться в игру. К счастью, опасения не оправдались. Ребята продолжали контролировать ход матча, чего мы и хотели и о чем договорились в раздевалке между таймами.

— Довольно жесткой получилась игра. Не боялись, что ваши футболисты могут получить травмы?

— Мы и БАТЭ — команды, которые стремятся всегда побеждать. Кто играл в футбол, хоккей, баскетбол или занимался любым другим видом спорта понимает это желание. Спорт рождает эмоции, часто еще до игры. Да, карточек в этом матче было много, но все даны по делу, справедливо. Кроме того, к матчу за Суперкубок еще не все футболисты подошли в оптимальной готовности к сезону. И тем не менее обе команды показали эмоции, характер и желание победить.

— Почему решили придержать на скамейке Павла Савицкого? На его позиции вышел Джоэль Фамейе. Значит ли это, что с приходом центрального нападающего Дениса Лаптева Джоэль будет играть скраю?

— Нет. У меня на фланге действительно был Фамейе! А вообще справа должен играть Паша. Это очень талантливый игрок. Забивает, когда хочет, что и показал сегодня.

Дело в том, что на сборах в Турции Паша заболел и пять дней не тренировался, четыре дня принимал антибиотики. Потом десять минут провел в матче с «Астаной» и двадцать пять — с «Динамо» из Тбилиси. Вот поэтому я и решил выпустить по краям Джоэля и Пашу Нехайчика с первых минут. Это футболисты, которые отработали на сборе все дни.

Не знал наверняка, будет ли сегодня играть Паша Савицкий. Он вышел, и ему хватило времени для того, чтобы забить.

— Как оцените дебют Дениса Лаптева в «Динамо»?

— Денис продемонстрировал свои лучшие качества при игре спиной к воротам. Он большой, сильный. Защитники не знали, как с ним совладать. Денис хорошо обращается с мячом, у него сильные ноги. Когда он поворачивается в сторону ворот и бежит, его трудно остановить. Три-четыре раза он шел вперед на скорости с мячом. Несколько раз хорошо скинул мяч головой, но Джоэль чуть-чуть «спал», а ведь можно было на секунду раньше стартовать в сторону штрафной… Думаю, Денис будет важным футболистом для нас и для сборной Беларуси.

— Весной «Динамо» не сыграет в Кубке Беларуси. Хорошо ли это для вас, ведь можно сосредоточиться на чемпионате?

— Плохо, что не сыграем в Кубке страны и в еврокубках. Такие матчи дают возможность игрокам получить практику и необходимый опыт, как в случае с БАТЭ, который провел матчи с «Арсеналом». Это ведь суперопыт для команды! Да, участие во всех турнирах увеличивает количество матчей в сезоне, но в то же время позволяет команде расти.

— Думаете, в чемпионате страны ваши футболисты будут играть с такой же страстью, как и в матче за Суперкубок?

— Надо бы. Сезон будет длинным. Побеждать солигорский «Шахтер» и БАТЭ — это здорово, но это еще не гарантирует чемпионство. Нужно выигрывать поединки против команд из середины и нижней части турнирной таблицы. Год назад мы потеряли много очков с такими командами. Победа над БАТЭ не говорит о том, что мы будем выигрывать всегда. Нам следует проявлять характер во встречах с «Лучом», минским «Торпедо», БАТЭ… За победы в таких играх дают три очка. Победим БАТЭ — супер, но это только три очка. А проиграем «Лучу» — на выходе zero.

— Перед игрой вы говорили, что состав БАТЭ не трудно предугадать. Называли Багу, Скавыша. Эти футболисты не появились в основе. Стало ли для вас это, а также манера игры соперника сюрпризом?

— Да, я был удивлен. В середине поля играл не Дмитрий Бага, не было и Александра Глеба. Максим Скавыш вышел на замену. Но это ничего не меняло для нас. Сказал ребятам, что эти футболисты могут появиться во втором тайме. Они способны сразу попадать в ритм игры и забить за пять-семь минут — без проблем.

Да, сюрприз случился. Это футбол.

— Павел Павлюченко сейчас основной вратарь «Динамо»?

— Паша делает уверенные шаги вперед. В тяжелых играх против «Шанхай СИПГ» в Турции и «Гуанчжоу Эвергранд» в Дубае он делал свою работу хорошо. Это молодой вратарь, который развивается и через некоторое время, на мой взгляд, станет важным игроком сборной Беларуси.

— Марцел, Суперкубок — ваш первый трофей в качестве главного тренера. Что это значит для вас?

— Мне только что напомнили об этом в тренерском штабе. Я задумался: «Да, все верно». Что сказать? Супер! Очень рад. Но, слушайте, для меня на первом месте всегда остаются мои ребята, моя семья. Футбол же доставляет удовольствие. Я выиграл Суперкубок, но ничего такого не произошло. Я все тот же. Завтра-послезавтра буду думать о следующих испытаниях, которые ждут команду.

— Как планируете отпраздновать? Закатите вечеринку? Предоставите игрокам выходные дни?

— Да, будут выходные. В общей сложности мы провели вместе семнадцать дней. У игроков будет домашнее задание, а я потом проверю по показаниям трекеров, кто провел ее, а кто — нет. Я же сегодня остаюсь в Минске, а завтра улечу домой на два дня. У моего сына Себастьяна вчера был день рождения. Парню исполнилось тринадцать лет. Мой приезд будет для него сюрпризом.

— А он в интернете это не прочтет?

— Нет. Он, кажется, не понял, какая важная у нас сегодня была игра. Хотя я ему звонил, и он такой спрашивает: «Твоя команда играет сегодня?» — «Да-да». — «Спарринг?» — «Нет, Суперкубок». — «Ок. Спасибо! До свидания!» Игра в футбол для него не важна?! Как же так? (после пресс-конференции в личной беседе Марцел добавил, что на самом деле его сын занимается футболом, а как болельщика его интересуют результаты пражской «Славии» и пражской «Спарты». — Прим.ред.).

— Вы хорошо говорите по-русски.

— Нет, нет, нет! (смеется)

— Хватает ли вам словарного запаса, чтобы общаться с игрокам без переводчика?

— На установках всегда говорю по-русски, а если не знаю пары слов, то обращаюсь за помощью. Хочу говорить, пусть плохо. С Кики мы общаемся по-французски, но даже для него я что-то говорю по-русски, чтобы он знал несколько слов и мог понимать партнеров. Он что-то знает, но ленится учить. Слушайте, мы здесь, в Беларуси, так надо хотя бы чуть-чуть знать русский язык! Пусть плохо говорить, но говорить.

— Сколькими же языками вы владеете?

— Чешским, лучше всего из иностранных языков знаю испанский, потом французский, английский и польский, ведь в Польше я провел несколько сезонов как игрок.

— Показалось, что Артем Милевский заканчивал матч за Суперкубок с повреждением. Все ли в порядке с ним?

— Миле было тяжело, так как игра проходила на искусственном поле. Для него это неидеальные условия. На сборах в Турции и в Дубае Миля тренировался точно так же, как и все остальные. Не было такого, чтобы он приходил ко мне: «Марцел, я устал. Можно я поработаю по индивидуальной программе?» Он выкладывался на тренировках и спаррингах на сто процентов, а сегодня примерно до восьмидесятой минуты держал свой уровень, а потом… Это, пожалуй, стоит связать с полем. Так-то он игрок неординарный.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Наставник брестского «Динамо» Марцел Личка похвалил подопечных за качество футбола в первом тайме и проявленную волю во втором.
 
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