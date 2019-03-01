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«Мы навсегда запомним его как истинного патриота»: Александр Лукашенко направил соболезнования родным Жореса Алфёрова
Новости Беларуси. Соболезнования родным и близким Жореса Алферова направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что ушел из жизни великий сын белорусской земли, выдающийся ученый эпохи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Мы навсегда запомним его как истинного патриота»: Александр Лукашенко направил соболезнования родным Жореса Алфёрова
Новости Беларуси. Соболезнования родным и близким Жореса Алферова направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что ушел из жизни великий сын...
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