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Минус 42! Когда зима в Беларуси была самой холодной и самой тёплой
Новости Беларуси. О климатических рекордах рассказали в программе
Средний показатель термометра не превышал отметку в минус 10. Тогда же поставлен был и погодный рекорд. 17 января в Толочине было зафиксировано минус 42 градуса.
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Новости Беларуси. О климатических рекордах рассказали в программе «Плюс-минус». Порадовала белорусов зима 1990 года. Она стала самой тёплой за всю историю...
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