Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста

Новости Беларуси. В Беларусь пришла календарная весна.

Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе

Уже в марте нас порадует лесная флора – пролески, медуница, печёночницы и занесенная в Красную книгу сон-трава. Не отстают и луковичные цветы. На клумбах и грядках после морозов проклёвываются тюльпаны, нарциссы и гиацинты, рассказали в программе «Плюс-минус» .





Меньше недели остается до главного праздника весны – 8 марта. Ответ на вопрос, чего хочет женщина, лежит перед глазами. Конечно, цветы.





А букет собственными руками, уверяют флористы, сразит даму наповал.

Анастасия Авдевич, флорист:

Берём самые обыкновенные берёзовые ветки и делаем из них каркас.





Будем использовать тюльпаны двух расцветок, ароматнейшие гиацинты, ранункулюсы, и весенние нарциссы.





Наполняем каркас цветами.





Добавляем ветки.





Здесь вся весна, в одном букете.







