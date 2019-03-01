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Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста

02.03.2019 20:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларусь пришла календарная весна.

Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе

Уже в марте нас порадует лесная флора – пролески, медуница, печёночницы и занесенная в Красную книгу сон-трава. Не отстают и луковичные цветы. На клумбах и грядках после морозов проклёвываются тюльпаны, нарциссы и гиацинты, рассказали в программе «Плюс-минус».

Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста

Меньше недели остается до главного праздника весны – 8 марта. Ответ на вопрос, чего хочет женщина, лежит перед глазами. Конечно, цветы.

Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста

А букет собственными руками, уверяют флористы, сразит даму наповал.

Анастасия Авдевич, флорист:
Берём самые обыкновенные берёзовые ветки и делаем из них каркас.

Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста

Будем использовать тюльпаны двух расцветок, ароматнейшие гиацинты, ранункулюсы, и весенние нарциссы.

Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста

Наполняем каркас цветами.

Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста

Добавляем ветки.

Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста

Здесь вся весна, в одном букете.

Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста

Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста
 
 
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Новости Беларуси. В Беларусь пришла календарная весна. Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе
 
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