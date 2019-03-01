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Особое внимание уделяли птицам. Народные приметы на первую неделю весны
Новости Беларуси. 4 марта по народному календарю – Архипов день, рассказали в программе
Если грачи и галки стаями сидят на дороге – жди ненастья. А красноватая луна – предвестник тёплой и сырой погоды.
6 марта почитали Тимофея Весновея. Примета говорит – какая погода в этот день, такой и весна будет.
8 марта – День Поликарпа. С этой даты и на протяжении недели возможны холода: март любит куролесить, морозом гордится и на нос садится.
Особое значение уделялось птицам. Сорока под стреху лезет – жди вьюгу.
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Новости Беларуси. 4 марта по народному календарю – Архипов день, рассказали в программе «Плюс-минус». Если грачи и галки стаями сидят на дороге – жди ненастья. А...
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