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Особое внимание уделяли птицам. Народные приметы на первую неделю весны

02.03.2019 20:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 4 марта по народному календарю – Архипов день, рассказали в программе «Плюс-минус».

Особое внимание уделяли птицам. Народные приметы на первую неделю весны

Если грачи и галки стаями сидят на дороге – жди ненастья. А красноватая луна – предвестник тёплой и сырой погоды.

Особое внимание уделяли птицам. Народные приметы на первую неделю весны

6 марта почитали Тимофея Весновея. Примета говорит – какая погода в этот день, такой и весна будет.

Особое внимание уделяли птицам. Народные приметы на первую неделю весны

8 марта – День Поликарпа. С этой даты и на протяжении недели возможны холода: март любит куролесить, морозом гордится и на нос садится.

Особое внимание уделяли птицам. Народные приметы на первую неделю весны

Особое значение уделялось птицам. Сорока под стреху лезет – жди вьюгу.

Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе
 
 
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Новости Беларуси. 4 марта по народному календарю – Архипов день, рассказали в программе «Плюс-минус». Если грачи и галки стаями сидят на дороге – жди ненастья. А...
 
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