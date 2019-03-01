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Рыбный дождь прошёл в мальтийской деревушке

02.03.2019 20:01 — Разное | СТВ  
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Новости Мальты. Рыбный дождь накрыл Мальту, рассказали в программе «Плюс-минус».

По острову прокатился сильнейший за последние 37 лет шторм.

Рыбный дождь прошёл в мальтийской деревушке

Рыбный дождь прошёл в мальтийской деревушке

Порывы ветра достигали 130 км/ч. Набережную и автодорогу деревушки Шемшия завалило рыбой. На это предприимчивые жители, моментально отреагировали и, несмотря на огромный риск, вооружились мешками и тут же принялись собирать прилетевший улов.

Рыбный дождь прошёл в мальтийской деревушке

Рыбный дождь прошёл в мальтийской деревушке

Причиной явления могла стать авария на одной из рыбных ферм. 

Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе
 
 
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Новости Мальты. Рыбный дождь накрыл Мальту, рассказали в программе «Плюс-минус». По острову прокатился сильнейший за последние 37 лет шторм.
 
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