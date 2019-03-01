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Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе

02.03.2019 20:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Синоптики предупреждают: расслабляться пока рано. Впереди мокрый снег, рассказали в программе «Плюс-минус».

Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе

В начале недели погоду в стране будут диктовать атмосферные фронты с Западной Европы. К среде, 6 марта Беларусь окажется в области пониженного атмосферного давления, сформированного во влажной и неустойчивой воздушной массе.

Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе

Александр Костюков, ведущий инженер-синоптик Белгидромета:
Местами туман, на отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица. Ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха ночью – от 2 до +5 градусов, а днём воздух прогреется от +2 до +9, по юго-западу республики – теплее, там ожидается от +10 до +14.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

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Фото. Погода в Бресте с 3 до 8 марта
Витебске с 3 до 8 марта" alt="Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе" src="http://www.21.by/pub/news/2019/03/1551550632090554.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 3 до 8 марта
Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе
Фото. Погода в Гомеле с 3 до 8 марта
Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе
Фото. Погода в Гродно с 3 до 8 марта
Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе
Фото. Погода в Могилёве с 3 до 8 марта
Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе
Фото. Погода в Минске с 3 до 8 марта

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Синоптики предупреждают: расслабляться пока рано. Впереди мокрый снег, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели погоду в стране...
 
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