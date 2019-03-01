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Зачем на Масленицу надевали колодку на шею и ходили к бабке-повитухе? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Белорусы, как и полагается, на широкую ногу начали отмечать всеми любимый народный праздник. Впереди целая масленичная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Корреспондент Кристина Федорович продолжит.
Кристина Федорович, СТВ:
Здесь первый блин уж точно не комом. Белорусы вовсю встречают масленичную неделю. Праздничная экипировка: из инструментов кочерга и ухват, из гардероба – нарядные платки. Старожилы помнят старинные обряды и инструктируют новичков.
Вадим Баранов, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
– Добра!
Отметить белорусскую масленицу приехала компания из Ирана, Индии и Сирии. Признаются, что у них на родине так широко праздник не отмечают. Да и вопрос «Что такое Масленица?» гостей явно смутил.
Киани Хоссейн, гость праздника (Иран):
Конечно, гвоздь программы – блины. И здесь уже душа пускается в пляс. Для гурманов устроили конкурс на самое быстрое поедание.
Но все же большинство, как оказалось, за активный отдых. Популярное развлечение – ледяной столб. Самые уверенные в себе попытались достать заветные призы.
Конечно, никуда без самого популярного обряда «Посещение бабки-повитухи». Сегодня она выдает замуж молодых девушек. От этого к инсценировке просто не протолкнуться.
Масленичная неделя продлится до 10 марта. Так что насладиться праздником точно успеем все.
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Новости Беларуси. Белорусы, как и полагается, на широкую ногу начали отмечать всеми любимый народный праздник. Впереди целая масленичная неделя, сообщили в...
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