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В Лондоне расцвели вишни, а в Австралии было +50: природные аномалии 2019 года
Погодная арифметика Великобритании, кажется, дала сбой. Туда пришло невиданное тепло. 25 февраля столбик термометра перевалил за отметку +20, рассказали в программе
Несмотря на то, что в Южном полушарии сейчас тёплый сезон, температура, которая накрыла континент, считается нереально высокой – местами столбик термометра показывал +50. Средние показатели, по меньшей мере, превышают норму на 2 градуса.
За последние три месяца страна пережила всевозможные катаклизмы: наводнения в Квинсленде, потоп в Сиднее, пожары в Тасмании, смог и песчаную бурю в Виктории. Со слов метеорологов, австралийцам расслабляться не стоит, впору готовиться к необычайно засушливой и горячей осени.
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Погодная арифметика Великобритании, кажется, дала сбой. Туда пришло невиданное тепло. 25 февраля столбик термометра перевалил за отметку +20, рассказали в...
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