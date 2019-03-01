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Беларусь попала в рейтинг стран с самыми сильными морозами. Какое место заняла?
Новости Беларуси. Беларусь в погодном ТОПе. Специалисты опубликовали рейтинг европейских стран с самыми крепкими морозами, рассказали в программе
Наша страна остановилась на 12-м месте, пропустив вперед соседей.
На 9 месте расположилась Латвия. На строчку ниже опустилась Литва.
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Новости Беларуси. Беларусь в погодном ТОПе. Специалисты опубликовали рейтинг европейских стран с самыми крепкими морозами, рассказали в программе «Плюс-минус». ...
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