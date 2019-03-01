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Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ и второй год подряд стало обладателем Суперкубка Беларуси

02.03.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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2 марта матч в Минске за Суперкубок Беларуси дал начало очередному футбольному сезону. Прошлогодний чемпион страны борисовский БАТЭ проиграл со счетом 1:3 обладателю Кубка Беларуси брестскому «Динамо».

Отметим, что в прошлом году брестский клуб также был сильнее борисовчан, одолев их со счетом 2:1. Таким образом, динамовцы второй год подряд становятся обладателями Суперкубка Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63974.php

Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ и второй год подряд стало обладателем Суперкубка Беларуси

В прошлом году эти же команды разыграли первый трофей. Победу тогда также одержали брестчане. Дежавю! Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

БАТЭ — «Динамо» (Брест) — 1:3

Минск. Стадион ФК «Минск».

БАТЭ: Чичкан — Риос, Волков, Филипенко, Филипович — Драгун, Березкин (Д.Бага, 73), Яблонский — Мукам, Стасевич (к) — Дубаич (Бессмертный, 73).

«Динамо» (Брест): Павлюченко — Веретило, Дуарте, Кики, Витус — Нойок, Кисляк (Быков, 86) — Фамейе (Савицкий, 73), Милевский, Нехайчик (к) — Лаптев (Хобленко, 81).

Голы: 0:1 — Лаптев (40). 1:1 — Мукам (49, с пенальти). 1:2 — Филипович (74, в свои ворота). 1:3 — Савицкий (79).

Предупреждения: Нойок (20). Филипенко (27). Милевский (27). Фамейе (35). Филипович (42). Дуарте (47+). Мукам (53). Кики (55).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63974.php

Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ и второй год подряд стало обладателем Суперкубка Беларуси

По сравнению с прошлогодним составом БАТЭ в матче за Суперкубок только три игрока — Стасевич, Драгун и Филипович — вышли на поле стадиона в Минске, так сильно изменился БАТЭ в межсезонье.

Тренер чемпионов Алексей Бага выставил интересный состав на эту игру. В запасе остались Александр Глеб, Максим Скавыш, Слободан Симович, основной вратарь Денис Щербицкий, форвард Неманья Милич и Яссе Туоминен вовсе остались вне заявки.

А вот тренер «Динамо» Марцел Личка на эту игру отрядил играть всех лучших, костяк команды во главе с Артемом Милевским.

Неудивительно, что номинальные гости из Бреста активнее начали матч и с первых минут стали осаждать ворота БАТЭ. Уже на четвертой минуте Антон Чичкан спас команду, поймав мяч после удара Дэниса Дуарте в угол ворот.

Первые 15 минут игры борисовчане практически не могли ничего организовать впереди, отбивая атаки «Динамо». Но постепенно они выровняли игру, хотя в атаке у чемпиона совсем не клеилось. Брестчане не стеснялись прессинговать, зачастую отбирая мяч у борисовчан в центре поля и быстро разворачивая свою атаку.

Страсти на поле начали накаляться уже к середине первого тайма, когда Егор Филипенко не очень корректно уронил на газон Артема Милевского. Звезда Бреста не стала это терпеть, Артем кинулся выяснять отношения с защитником БАТЭ, судье пришлось разнимать конфликт и показать бузотёрам желтую карточку.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63974.php

Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ и второй год подряд стало обладателем Суперкубка Беларуси

Только ближе к концу 35-й минуты футболисты БАТЭ смогли организовать более-менее затяжную атаку, которая, впрочем, не завершилась серьезной опасностью у ворот Бреста.

А вот в конце первого тайма настойчивость динамовцев вознаградилась. Максим Витус отдал точный пас на Дениса Лаптева, который из-под Егора Филипенко с вратарской линии отправил мяч в сетку! Игроки БАТЭ сигнализировали о том, что было положение «вне игры», но судьи нарушения не увидели.

Второй тайм бодрее начали борисовчане, и настойчивость Бояна Дубайича привела к тому, что судья на 49-й минуте назначил пенальти в ворота брестского «Динамо». Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Мукам.

Этот гол надолго ввел брестчан в ступор, южане развалились в атаке, но, к счастью для своих болельщиков, строго играли в обороне. БАТЭ не смог воспользоваться этим шансом, а на 74-й минуте случился автогол: Филипович головой отправил мяч в свои ворота. Случилось это сразу после выхода на поле Павла Савицкого.

Этот самострел окрылил брестчан, которые бросились забивать еще и на 80-й минуте сделали счет 3:1. Отличился Савицкий, головой отправивший мяч в сетку ворот БАТЭ.

Гости уверенно довели матч до победного конца, и второй год подряд стали обладателями Суперкубка Беларуси. Напомним, что в прошлом году они впервые завоевали этот трофей, также обыграв БАТЭ, у которого их семь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  2 марта матч в Минске за Суперкубок Беларуси дал начало очередному футбольному сезону. Прошлогодний чемпион страны борисовский БАТЭ проиграл со счетом 1:3...
 
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