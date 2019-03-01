Рассмотрены правовые вопросы

В ходе собрания были рассмотрены вопросы, направленные на повышение правовой информированности родителей о требованиях законодательства, регулирующих вопросы ответственности за воспитание несовершеннолетних, соблюдение ими норм законопослушного поведения. Специалистами СППС школы были подготовлены памятки по разъяснению требований законодательства к законным представителям несовершеннолетних. Надлежащая организация совместной работы всех межведомственных структур позволит своевременно предупредить правонарушения и преступления среди несовершеннолетних.

Бейнер Ольга Владимировна педагог социальный ГУО «Средняя школа № 16 г.Борисова имени И.В. Борисюка»

На фото старший инспектор ИДН Борисовского РУВД Доморацкий Игорь Викторович.