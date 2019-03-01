Урок Мужества

А он поздравил ребят с наступающим праздником и рассказал о том, как стать сегодня настоящим защитником своего Отечества.

Презентация, посвященная специфике инженерных войск, истории их возникновения и современным техническим достижениям, была настолько увлекательна, что большинство старшеклассников всерьез задумались о своем будущем профессиональном предпочтении. Все желающие смогли задать вопросы о воинской службе и получить на них исчерпывающие ответы.

Бондаренко Илья,

учащийся 8 класса,

кружок «Юный журналист»

Руководитель Андрейчик Э.А.