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Афганская война-живая память…

02.03.2019 — Разное | Единство  
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Афган- как долго длятся ночи,
Для поседевших матерей,
Все в чёрном, выцветшие очи,
Все ждут они своих детей.
Ребят, которым было двадцать,
А то и меньше этих лет.

Их нет, но в памяти народа
Афган останется всегда,
Как страшная долина смерти
И нам ненужная война.

 

Долгих десять лет военнослужащие Советской Армии не только защищали мирное население от банд вооруженных бандитов, но и обустраивали Афганистан, возводя жилые дома, учреждения и социальные объекты.

Именно 30 лет назад воины-интернационалисты первыми бросили вызов мировому терроризму, а сегодня афганские события напоминают нам о важности сохранения мира.

15 февраля — день вывода советских войск из Афганистана, день памяти воинов-интернационалистов. Эта необъявленная война, которая длилась 9 лет,1 месяц и 19 дней. Все дальше в глубь истории уходят огненные годы тех страшных лет, но не померкнет в памяти народной величие этих событий. Вычеркнуть эти даты из истории нельзя, как невозможно забыть тех, кто пожертвовал своим здоровьем и отдал свои жизни. Сражения кончаются, а история вечна. И в памяти людской ей жить ещё долго, потому, что написана она кровью солдат и слезами матерей.

По случаю памятной даты в ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад-средняя школа №24 г. Борисова» прошел цикл мероприятий, посвященных участникам афганской войны и направленных на воспитание патриотизма у подрастающего поколения, сохранение памяти погибших афганцев.

На протяжении недели во всех классах активисты объединения по интересам «Молодой политик» с активом класса провели уроки мужества «Боль моя-Афганистан…», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана». Учащиеся познакомились с историческими событиями войны в Афганистане, а также узнали о том, как мужественно и профессионально выполняли свой долг наши солдаты, как в сложнейших условиях проявляли стойкость и благородство, сохраняли верность военной присяге и долгу.

Для 5-6 классов в актовом зале был проведен час-реквием «Афганистан: мужество и память». Ведущие мероприятия рассказали об истории ввода советских войск в Афганистан в 1979 году, о необъявленной войне, длившейся 9 лет и 10 месяцев. Учащиеся узнали о том, как нашим солдатам, почти еще мальчишкам, пришлось проходить «науку воевать» на месте, в ходе войны. О боевом пути, солдатской дружбе и взаимовыручке, о подвигах наших земляков, о буднях Афганской войны ребята узнали из презентации «Юность моя-Афганистан». Кадры кинохроники, боевые песни «Черный тюльпан», «Бой гремел в окрестностях Кабула» позволили ощутить атмосферу того трагического и героического времени. Все присутствующие почтили Минутой молчания память погибших воинов-

интернационалистов. По окончании мероприятия по лицам ребят было видно, что подвиг воинов-интернационалистов, не оставил их равнодушными и нашел отклик в их сердцах.

К памятной дате в школьной библиотеке «Читай-Град» была оформлена книжно-иллюстрированная выставка-память «Афганская война-живая память». На выставке были представлены книги и документы, отражающие боевое прошлое тех, кто до конца выполнил свой долг. Читатели смогли познакомиться с произведениями авторов, свидетелями той войны, а также документальными и художественными произведениями, материалами СМИ.

Для учащихся 10-11классов, в рамках 6 дня проекта «Нескучный выходной», в школьной библиотеке «Читай-Град» прошел час памяти «Афганистан: наша память и боль». Заведующий библиотекой Яунишкене С.А. рассказала об истории одной из самых трагических страниц военной истории – Афганской войне. Читатели узнали о причинах ввода советских войск в Афганистан, о совместных военных действиях советских войск и правительственных войск Афганистана, о мужестве и отваге советских воинов, о трудных условиях, в которых приходилось воевать и о помощи, оказываемой советскими воинами местным жителям. Светлана Алексеевна рассказала ребятам о том, что ровно 30 лет назад, 15 февраля 1989 года, территорию Афганистана покинули советские солдаты. Теперь эта дата – на особом счету. Наш народ помнит и чтит подвиг солдат, выполнявших приказ, рискуя своей жизнью.

Так же ребята познакомились с книжной выставкой «Афганская война-живая память» и представленными на ней материалами: книги и материалы историко-публицистического характера, художественная литература, повествующие о войне в Афганистане, о героях Афганской войны, чьи имена навечно в памяти народа и на страницах книг. 

Учащиеся внимательно слушали, сопереживали, задавали вопросы. И каждый пришел к выводу о том, как ценен мир, как важно уметь его сохранить, чтобы не платить на войнах страшной ценой – человеческими жизнями. Память солдат, навсегда оставшихся 20-летними, почтили минутой молчания. 

Прошло 30 лет, но память о далекой Афганской войне жива, и стереть события тех лет не смогут ни годы, ни расстояния. Гордость и память о тех, кто прошел дорогами Афганской войны, и кто не вернулся в родной дом, навсегда останется в наших сердцах.

Вышеперечисленные мероприятия продемонстрировали, что, несмотря на время, которое все дальше отдаляет события тех дней, они не утрачивают своей значимости и важности для современников.

Заведующий школьной библиотекой «Читай-Град»                    

Яунишкене С.А.

 
Теги: знакомства
 
 
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15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск с территории Демократической Республики Афганистан.
 
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