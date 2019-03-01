Необходимая помощь: как в Беларуси поддерживают семьи с детьми

Поддержка семей с детьми для Беларуси – вопрос национальной безопасности. Об этом не единожды заявлял президент Александр Лукашенко. В стране действует много социальных программ, и предоставляется до 11 видов пособий. В том числе для родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.



Жизнь пятилетнего Миши и его мамы расписана по часам. У малыша сложное врожденное заболевание – гиперинсулинизм. Уровень сахара в крови не держится. Постоянный прием лекарств – необходимость, как и практически ежедневный профессиональный массаж.

«Мы наблюдаемся у невролога. Она сказала, что мы уже не пойдем. Сесть – сядем. Но заниматься нужно просто непрерывно. Не курсами, а непрерывно. В принципе, тяжело. У нас сейчас же нет пандуса. Я одна с ребенком. Я с ним заперта 24 часа в сутки. С ребенком и так не везде выйдешь. Нужно, конечно, кого-то просить помочь мне, так не выйти», – рассказала Юлия Третьяк.

Помогает и бабушка Миши. Чтобы не доверять ребенка чужому человеку, она сама стала социальной няней. Это считается работой и оплачивается государством. Бесплатные лекарства, средства гигиены и реабилитации – весомая помощь от государства, как и социальное жилье. В заветные 50 квадратных метров семья переехала только в декабре. На очереди стояли несколько лет.

«Я получаю пособие по уходу за инвалидом. Это 260 рублей. У нас самая сложная детская группа инвалидности – четвертая. Мишины деньги – это пенсия. У нас с мужем договоренность, что эти деньги от государства идут только на него. Это массажи, реабилитация, лекарства. Уже остальное муж зарабатывает для семьи», – рассказала Юлия.

В семье Ходоркиных – тройня. До трех лет Ангелине, Насте и Юле полагаются бесплатные услуги няни, льготное детское питание и ежемесячное пособие. Многодетные родители подумывают о том, чтобы взять кредит или субсидии на покупку или строительство жилья.

«Насколько мы знаем, данная сумма подвластна любой многодетной семье. Так как финансовая поддержка государства очень большая. Поэтому, считаю, любая многодетная семья может построиться, благодаря тем же субсидиям», – рассказала многодетная мама Ольга Ходоркина.

Льгот для родителей в Беларуси много. Оплачиваемый декретный отпуск длится три года. Он – один из самых продолжительных на постсоветском пространстве. К тому же существует 11 видов разных пособий.

«Пособия по уходу за детьми: единовременные, детские пособия и семейные пособия. Есть много предложений, как их пересмотреть. С точки зрения их увеличения, конечно. Но в привязке к количеству детей. Мы идем на дифференциацию. Почему? Государство определило приоритет -это многодетная семья», – заявила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

Но пока статистика не утешает. Тех, кто рожает двоих-троих, становится все меньше. Да, и семьями белорусы стали обзаводиться позже.