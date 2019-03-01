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Необходимая помощь: как в Беларуси поддерживают семьи с детьми
02.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Поддержка семей с детьми для Беларуси – вопрос национальной безопасности. Об этом не единожды заявлял президент Александр Лукашенко. В стране действует много социальных программ, и предоставляется до 11 видов пособий. В том числе для родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Помогает и бабушка Миши. Чтобы не доверять ребенка чужому человеку, она сама стала социальной няней. Это считается работой и оплачивается государством. Бесплатные лекарства, средства гигиены и реабилитации – весомая помощь от государства, как и социальное жилье. В заветные 50 квадратных метров семья переехала только в декабре. На очереди стояли несколько лет.
«Я получаю пособие по уходу за инвалидом. Это 260 рублей. У нас самая сложная детская группа инвалидности – четвертая. Мишины деньги – это пенсия. У нас с мужем договоренность, что эти деньги от государства идут только на него. Это массажи, реабилитация, лекарства. Уже остальное муж зарабатывает для семьи», – рассказала Юлия.
В семье Ходоркиных – тройня. До трех лет Ангелине, Насте и Юле полагаются бесплатные услуги няни, льготное детское питание и ежемесячное пособие. Многодетные родители подумывают о том, чтобы взять кредит или субсидии на покупку или строительство жилья.
Льгот для родителей в Беларуси много. Оплачиваемый декретный отпуск длится три года. Он – один из самых продолжительных на постсоветском пространстве. К тому же существует 11 видов разных пособий.
«Пособия по уходу за детьми: единовременные, детские пособия и семейные пособия. Есть много предложений, как их пересмотреть. С точки зрения их увеличения, конечно. Но в привязке к количеству детей. Мы идем на дифференциацию. Почему? Государство определило приоритет -это многодетная семья», – заявила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.
Но пока статистика не утешает. Тех, кто рожает двоих-троих, становится все меньше. Да, и семьями белорусы стали обзаводиться позже.
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