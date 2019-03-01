|
Президент Беларуси: «Если бы женщина наша трое детишек рожала, это было бы счастье для страны»
Новости Беларуси. Во время «Большого разговора с Президентом» вопрос не о мировых событиях и политике, но важный, задала женщина: пенсии и рождаемость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нас должно становиться намного больше, это одна из главных стратегий демографической политики страны с населением почти в 9,5 миллионов человек. Но реальность такова: через 20 лет, если ничего не делать, проблема может стать остро – численность населения будет уменьшаться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конечно, если бы женщина наша трое детишек рожала, это было бы счастье для страны. Без этого – быть трагедии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Во время «Большого разговора с Президентом» вопрос не о мировых событиях и политике, но важный, задала женщина: пенсии и рождаемость, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)