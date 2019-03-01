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Александр Лукашенко предположил, кто выиграет выборы в Украине

02.03.2019 21:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь никогда вступит в конфликт, мы за мир и безопасность. Страна против агрессии – будь то информационной или военной – но себя защищать, бесспорно, будем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко предположил, кто выиграет выборы в Украине

Дать трещину, как в Украине, глава государства не позволит. К боевым действиям там подключились еще и избирательные перипетии. Выборы напоминают зрелище: более 40 кандидатов. В числе лидеров – Зеленский (кстати, в роли президента Украины комик уже дебютировал, пока только в кино с пародией на власть), Тимошенко и Порошенко.

На встрече Александр Лукашенко не углублялся в политику другой страны, но кое-что отметил.

Александр Лукашенко предположил, кто выиграет выборы в Украине

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Любая ситуация в Украине, особенно в таком виде, она нас очень беспокоит, и меня лично. Меня очень беспокоит.

И вот эти выборы я, насколько это возможно, наблюдаю, получаю информацию. С разными людьми, вы видели, встречаюсь – и Медведчук, и представитель президента Порошенко в группе, что в Беларуси работает, трехсторонней, – это сторонник президента Порошенко. Тимошенко я лично знаю. Я много раз с ней встречался, знаю ее как человека. Зеленского не знаю. Но президентом будет Порошенко.

Александр Лукашенко предположил, кто выиграет выборы в Украине

Александр Мартыненко, генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина»:
Точно?

Александр Лукашенко:
Да, абсолютно.

Александр Лукашенко предположил, кто выиграет выборы в Украине

Александр Мартыненко:
Впечатления… Честно, в первый раз. Для нас это очень необычно, могу сказать сразу. Потому что у нас, честно говоря, таких диалогов не было очень давно. Почти никогда.

По поводу того, кто будет президентом, в Украине никто не знает. Александр Григорьевич – у него есть такое мнение. Жизнь покажет, месяц осталось ждать.
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь никогда вступит в конфликт, мы за мир и безопасность. Страна против агрессии – будь то информационной или военной – но себя защищать,...
 
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