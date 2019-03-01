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О мировой политике, демографии, экономике, спорте и личном. Итоги «Большого разговора с Президентом»

02.03.2019 22:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Не остывает интерес к знаковой встрече Президента Беларуси с журналистами, экспертами и чиновниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем было для обсуждения много. Глава государства с самого начала попросил не превращать ее в обычную пресс-конференцию, а говорить открыто и откровенно, задавая порой даже неудобные вопросы. О главных ответах на них – корреспондент Виктория Ходосок.

О мировой политике, демографии, экономике, спорте и личном. Итоги «Большого разговора с Президентом»

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:
Назрело время сверить часы. Куда мы, с кем мы? Такие постулаты не подвергаются сомнению, что да, наш партнер – это Россия. Да, мы с военной точки зрения в ОДКБ. Но все-таки мир очень непостоянен.

О мировой политике, демографии, экономике, спорте и личном. Итоги «Большого разговора с Президентом»

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя либерально-демократической партии Беларуси:
Роль Беларусь растет. Мы несем стабильность в регионе. Посмотрите, что вокруг Беларуси: там война, в Европе нестабильность. Ситуация везде крайне нестабильная, а мы – как островок мира.

О мировой политике, демографии, экономике, спорте и личном. Итоги «Большого разговора с Президентом»

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Страна живет. И, естественно, в стране есть вопросы и есть проблемы, на которые надо находить ответы. И когда эти ответы ищутся общим обсуждением всех заинтересованных, то всегда, безусловно, получаются более правильные подходы.

Десятки вопросов и более семи часов разговора. На этот раз рекорд открытой беседы Александра Лукашенко с журналистами и экспертным сообществом побит. С последней такой встречи прошло два года, потому тем накопилось много. И их нужно разъяснить и объяснить честно и откровенно, чтобы не было нелепых домыслов. Особенно сейчас, во времена фейков, когда Беларуси и лично Александру Лукашенко приписывают лишнее.

О мировой политике, демографии, экономике, спорте и личном. Итоги «Большого разговора с Президентом»

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Услышать ответ из первых уст – это уникальная возможность. Это очень смелый шаг со стороны Президента, потому что предыдущие встречи показывали, что всегда он отвечал на все вопросы. И он никогда не заворачивает вопросы обратно. Он говорит: «Задавайте. Пока я не отвечу на все вопросы, мы просто не будем расходиться». Открытость – это очень важно.

О мировой политике, демографии, экономике, спорте и личном. Итоги «Большого разговора с Президентом»

И первый вопрос за круглым столом – о судьбе Союзного государства. В принципе, отношениям Беларуси и России – ключевое место. Вопросов и проблем здесь много. Военные базы на нашей территории, их бесплатное размещение, налоговый маневр, ограничения по грузопервозкам, выдумки о «нахлебничестве» (дороже российских кредитов у Беларуси нет, но и в этих условиях мы привыкли четко платить по счетам). И давний неразрешенный – претензии к нашему продовольствию. Президент говорит очевидное: дело не в качестве.

О мировой политике, демографии, экономике, спорте и личном. Итоги «Большого разговора с Президентом»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дело здесь не в качестве, а потому, что велико давление определенных групп. К примеру, ваш бывший министр сельского хозяйства Ткачев – вы знаете, что это один из крупнейших хозяйственных баронов Российской Федерации. У меня с ним добрые отношения, хорошие, почти дружеские. Но я говорю – это факт, всем известен.

И вы что, думаете, что он пропустит наш сахар, по качеству лучший, на территорию России, если он в последний год семь или десять заводов дополнительно скупил и производил этот сахар?

Люди знают белорусский – к примеру – сахар, что он хороший, качественный. Предприятия модернизировали, они сертифицированы. Ваши специалисты приехали, добро дали. Но он понимает, что это очень сильный конкурент для его объединения сахарных заводов. Вот и торпедировали.

О мировой политике, демографии, экономике, спорте и личном. Итоги «Большого разговора с Президентом»

Алексей Дзермант, политолог:
Сама по себе это ситуация пагубная. То есть какие-то группы влияют на правительство, запрещают, условно говоря, белорусам нормально торговать. Хотя у нас, по идее, в союзе должен быть общий рынок. И поэтому Президент озвучил конкретные фамилии конкретных чиновников.

С этим, конечно, мириться нельзя, потому что если мы строим союз, он должен строиться на равных основаниях. То есть доступ к общему рынку – и там уже конкуренция добросовестная, то есть без лоббизма, без вовлечения госструктур на стороне какого-то одного предпринимателя российского.

Александр Лукашенко предположил, кто выиграет выборы в Украине

В скором времени президентские выборы и в Беларуси. Да и, собственно, сказанное в разговоре станет основой Послания Президента. Потому спросили политика о его планах.

О мировой политике, демографии, экономике, спорте и личном. Итоги «Большого разговора с Президентом»

Александр Лукашенко:
Нет у меня такой цели – по наследству передать власть. У нас должность Президента – тяжкая должность, очень тяжелая. Я не хочу тут говорить, что я мучаюсь и прочее. Это мое, никто в это не поверит. Когда-то мучаюсь, когда-то радуюсь.

Я рад только одному: что меня когда-то избрали в свое время первым Президентом Беларуси. Я это ценю. Загубить страну во имя личных амбиций, чьих-то и своих, – я никогда на это не пойду (подробнее здесь).

Президент Беларуси: «Если бы женщина наша трое детишек рожала, это было бы счастье для страны»

О мировой политике, демографии, экономике, спорте и личном. Итоги «Большого разговора с Президентом»

За разговором на открытой площадке следила вся страна. Ведь темы касались самого разного. И очевидно – каждый белорус хотел бы оказаться в зале и задать свой вопрос и получить прямой ответ от главы государства.

Подробности в видеоматериале.
 
 
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Новости Беларуси. Не остывает интерес к знаковой встрече Президента Беларуси с журналистами, экспертами и чиновниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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