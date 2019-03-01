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О мировой политике, демографии, экономике, спорте и личном. Итоги «Большого разговора с Президентом»
Новости Беларуси. Не остывает интерес к знаковой встрече Президента Беларуси с журналистами, экспертами и чиновниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем было для обсуждения много. Глава государства с самого начала попросил не превращать ее в обычную пресс-конференцию, а говорить открыто и откровенно, задавая порой даже неудобные вопросы. О главных ответах на них – корреспондент Виктория Ходосок.
Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:
Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя либерально-демократической партии Беларуси:
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Десятки вопросов и более семи часов разговора. На этот раз рекорд открытой беседы Александра Лукашенко с журналистами и экспертным сообществом побит. С последней такой встречи прошло два года, потому тем накопилось много. И их нужно разъяснить и объяснить честно и откровенно, чтобы не было нелепых домыслов. Особенно сейчас, во времена фейков, когда Беларуси и лично Александру Лукашенко приписывают лишнее.
Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
И первый вопрос за круглым столом – о судьбе Союзного государства. В принципе, отношениям Беларуси и России – ключевое место. Вопросов и проблем здесь много. Военные базы на нашей территории, их бесплатное размещение, налоговый маневр, ограничения по грузопервозкам, выдумки о «нахлебничестве» (дороже российских кредитов у Беларуси нет, но и в этих условиях мы привыкли четко платить по счетам). И давний неразрешенный – претензии к нашему продовольствию. Президент говорит очевидное: дело не в качестве.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И вы что, думаете, что он пропустит наш сахар, по качеству лучший, на территорию России, если он в последний год семь или десять заводов дополнительно скупил и производил этот сахар?
Люди знают белорусский – к примеру – сахар, что он хороший, качественный. Предприятия модернизировали, они сертифицированы. Ваши специалисты приехали, добро дали. Но он понимает, что это очень сильный конкурент для его объединения сахарных заводов. Вот и торпедировали.
Алексей Дзермант, политолог:
С этим, конечно, мириться нельзя, потому что если мы строим союз, он должен строиться на равных основаниях. То есть доступ к общему рынку – и там уже конкуренция добросовестная, то есть без лоббизма, без вовлечения госструктур на стороне какого-то одного предпринимателя российского.
В скором времени президентские выборы и в Беларуси. Да и, собственно, сказанное в разговоре станет основой Послания Президента. Потому спросили политика о его планах.
Александр Лукашенко:
Я рад только одному: что меня когда-то избрали в свое время первым Президентом Беларуси. Я это ценю. Загубить страну во имя личных амбиций, чьих-то и своих, – я никогда на это не пойду (подробнее
За разговором на открытой площадке следила вся страна. Ведь темы касались самого разного. И очевидно – каждый белорус хотел бы оказаться в зале и задать свой вопрос и получить прямой ответ от главы государства.
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О мировой политике, демографии, экономике, спорте и личном. Итоги «Большого разговора с Президентом»
Новости Беларуси. Не остывает интерес к знаковой встрече Президента Беларуси с журналистами, экспертами и чиновниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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