Азаренко вышла в финал парного разряда турнира в Акапулько

Новости Беларуси. Виктория Азаренко – в финале женского парного разряда турнира в Акапулько, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинале белоруска вместе с китаянкой Сайсай Чжэн переиграла канадско-мексиканский дуэт Шэрон Фичман – Мануэль Санчес 6:7, 6:2 и 13:11.





В решающем матче парного турнира Азаренко и Чжэн сыграют с американкой Дизайр Кравчик и мексиканкой Джулианой Олмос. Встреча начнется примерно в половину третьего ночи по белорусскому времени.

Напоминаем, что в одиночном разряде Азаренко дошла до 1/4 финала.