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Азаренко вышла в финал парного разряда турнира в Акапулько

02.03.2019 22:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко – в финале женского парного разряда турнира в Акапулько, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинале белоруска вместе с китаянкой Сайсай Чжэн переиграла канадско-мексиканский дуэт Шэрон Фичман – Мануэль Санчес 6:7, 6:2 и 13:11.

Азаренко вышла в финал парного разряда турнира в Акапулько

В решающем матче парного турнира Азаренко и Чжэн сыграют с американкой Дизайр Кравчик и мексиканкой Джулианой Олмос. Встреча начнется примерно в половину третьего ночи по белорусскому времени.

Напоминаем, что в одиночном разряде Азаренко дошла до 1/4 финала.
 
 
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко – в финале женского парного разряда турнира в Акапулько, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В полуфинале белоруска вместе с...
 
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