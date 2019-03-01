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Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ и выиграло Суперкубок Беларуси-2019
Новости Беларуси. «Динамо-Брест» – обладатель Суперкубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В титульном матче команда из города над Бугом переиграла чемпиона страны БАТЭ 3:1.
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Новости Беларуси. «Динамо-Брест» – обладатель Суперкубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В титульном матче команда из города над Бугом...
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