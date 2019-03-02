Гандболисты БГК разгромили «Кристианстад» и в 4-й раз кряду пробились в плей-офф Лиги чемпионов

Гандболисты БГК имени А.П. Мешкова обыграли в брестском Дворце спорта «Виктория» шведский «Кристианстад» и в четвертый раз в истории клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов.



Фото: Пресс-служба БГК имени Мешкова

БГК им. Мешкова (Беларусь) — «Кристианстад» (Швеция) — 32:23 (15:11).

2 марта. Брест. Дворец спорта «Виктория» им. А.П. Мешкова.

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак (1), Бочко (1), Юринок (1), Потеко (2), Ивич (6), Шумак (4), Баранов (3), Горак (1), Разгор (2), Обранович (3), Сельвесюк, Джукич (1), Джорджич (4), Шилович (3).

«Кристианстад»: Каппелин, Л. Ларссон; Ханссон (2), Нюфьелль (1), Арнарссон (1), Моэн Нильсен (4), М. Каньельяс (2), Ю. Ларссон, Гудмундссон (3), Хален (2), Фрейман (2), Эн (2), Эйнарссон (1), Юрмала Острем, Хринц (2), Хален (1).

Брестчане вскочили в последний вагон поезда, мчавшего в плей-офф. Перед завершающим туром групповой стадии ситуация сложилась так, что не все зависело от самих брестчан. Успех БГК был бы невозможен, если бы македонский «Вардар» проиграл в заключительной встрече французскому «Монпелье», который является действующим обладателем трофея.

Правда, в нынешнем розыгрыше «Монпелье» не блещет, и «Вардар» одержал уверенную победу 33:27. Это позволило Бресту зацепиться за 6-ю строку и вырвать последний билет в плей-офф.



Фото: bgk-meshkova.com

Таким образом, в первом раунде плей-офф мешковцы сыграют с немецким «Фленсбургом», который занял 3-е место в группе «В». Планируемые даты проведения матчей: 20−24 марта — в Бресте, 27−31 марта — во Фленсбурге.

Отметим, что БГК стратовал в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с двух побед (в гостях над «Кристианстадом» и дома над «Монпелье»), однако затем не мог выиграть на протяжении 9 матчей кряду (1 ничья, 8 поражений). Но в трех заключительных матчах брестчане одержали 2 победы и сумели-таки просочиться в плей-офф.

Маноло Каденас (главный тренер БГК им. Мешкова):

— Когда готовился к этому матчу, неоднократно анализировал игры с участием «Монпелье», «Кристианстада». В закрутке из трех команд были представлены достойные соперники. Каждый заслуживал выход в плей-офф. Мне нравилась игра, которую демонстрировал и «Кристианстад» в этом сезоне. Сегодня наша защита стала ключевым фактором победы. Она была представлена профессиональными игроками с крайне высокой мотивацией, за спинами которой находился Пеша. Отмечу, что наша защита 6−0 была сегодня достаточно мобильна и эффективна. Мы быстро возвращались из обороны в атаку, и все это предопределило успех. Отмечу отличную атмосферу на трибунах, которая, безусловно, дала нам преимущество, — приводит слова наставника официальный сайт БГК.

Шиме Ивич (правый полусредний БГК им. Мешкова):

— Мы знали, какой важный домашний матч нам предстоит. Три команды в равной степени могли рассчитывать на успех. Мы всерьез воспринимали нашего гостя. Изучили детально их домашние матчи против Кельце и «Вардара», и видели на что способен соперник. О недооценке речь не шла. Мы с полным уважением относимся к этому сопернику. Сразу удачно вошли в игру, достаточно жестко и вязко играя в защите и успешно в атаке. Считаю, что команда контролировала ход матча на всем его протяжении. И мы не упускали нити этого контроля. Поэтому добились заслуженного успеха. Перед нами стоят новые задачи, новые вызовы. Удачи нам.

Любомир Враньеш (главный тренер «Кристианстада»):

— Считаю, победу Брест заслужил по праву. За каждую из наших ошибок следовало немедленное наказание. Отмечу, что мы пытались оказать сопротивление и, считаю, дали бой. Этот проигранный матч станет уроком. Мы пересмотрим его не раз в будущем и попытаемся извлечь какие-то выводы и сделать работу над ошибками. Вынужден констатировать, что мы выбываем из Лиги чемпионов. Сейчас нам остается сосредоточиться на чемпионате Швеции. Есть над чем работать, что совершенствовать. У нас есть все шансы, чтобы победить в шведской лиге, и на будущий год быть снова представленными в Лиге чемпионов.

Олафур Гудмундссон (игрок «Кристианстада»):

— Хозяева сыграли в очень хороший гандбол. Наказывали нас за все наши ошибки. Считаю, что не удалось сыграть в свою игру в атаке — в быстрый гандбол. Шансы у нас были. Особенно, если смотреть, как развивались события в первом тайме. Это опыт, урок нам на будущее. Мы должны извлечь из этого правильные выводы. Сегодня же победил тот, кто был объективно сильнее на данный конкретный момент времени.

Фото: Пресс-служба БГК имени Мешкова











































