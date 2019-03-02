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УАЗ модернизировал «Хантер»: машина сертифицирована по грузовой категории

02.03.2019 22:55 — Разное | Tut.by  
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С конвейера УАЗа начали сходить модернизированные внедорожники «Хантер» — изменения коснулись не только технической начинки и оснащения.


В России у внедорожника с 20 февраля 2019 года появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Изменился тип транспортного средства — «Хантер» сертифицирован по категории повышенной проходимости N1G с заявленной технически допустимой максимальной массой 2495 кг. При этом управлять внедорожником по-прежнему сможет любой человек с водительским удостоверением «легковой» категории B.

Обновленный «Хантер» по умолчанию оснащается устройством вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС и АБС. А еще во всех комплектациях «Хантеры» комплектуются простыми в обслуживании мостами «Спайсер» (с цельной балкой) и 5-ступенчатой «механикой» корейской фирмы Dymos. Двигатель 2.7 (134,6 лошадиных сил и 217 Нм) остался прежним.

В России продажи обновленных «Хантеров» начались 1 марта. Цены на автомобиль с полным приводом и понижающим рядом в базовом исполнении «Классик» начинаются от 732 тысяч рублей (около 11 100 долларов в пересчете).

 
 
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С конвейера УАЗа начали сходить модернизированные внедорожники «Хантер» - изменения коснулись не только технической начинки и оснащения.
 
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