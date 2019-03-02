Олег Евенко: «Клубы КХЛ сильнее, чем сборная экстралиги»

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко, признанный лучшим игроком матча против сборной экстралиги , прокомментировал победу «зубров».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы играли и боролись, как одна команда, несмотря на все сложности, которым нам преподнесла эта игра. Нас было мало, мы играли на травмах. Нападающим было очень тяжело, но все равно удалось одержать победу за счет характера.

После 3:0 позволили сопернику вернуться в игру, потому что начали действовать по счету и сбавили темп. Проблемы возникли, потому что играли не в свой хоккей.

— Сравните сборную экстралиги с клубами КХЛ.

— В КХЛ команды сильнее.