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Андрей Сидоренко: «Люди, пришедшие к нам с мечом, от него погибли»

02.03.2019 21:37 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу в решающем матче серии против сборной экстралиги (4:3 ПБ).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Люди пришли к нам с мечом. От меча они и погибли. Хочу поблагодарить команду, которая выиграла в очень непростой ситуации. Люди с травмами выходили на лед и сражались. Мы понимали, что первый матч соперник проведет на эмоциях. Им есть что доказывать.

Посмотрел кандидатов в сборную и наших молодых ребят. Не забывайте, что в команде экстралиги было много опытных игроков, выступавших в КХЛ. В этих поединках мы закалили характер. Нам бросили вызов, мы его приняли и одержали победу.

Отдельное спасибо болельщикам. Эта серия нас объединила. Мы бились за тех, кто нас поддерживает. Бились и за «Динамо». Это историческое имя, которое должно жить. Нельзя в одночасье все уничтожать.

— Эта серия обошлась без потерь?

— К сожалению, есть новые травмы. Иностранцы у нас почти не играли из-за повреждений. Хенкель и Лисовец выходили с травмами.

Рад, что хорошо проявил себя Миша Карнаухов, выиграв дуэль у вратарей-соперников.

— Президент сказал, что серия проводилась по его инициативе с подачи Захарова. Ваше отношение к Михаилу Михайловичу изменилось?

— Я хорошо его знаю. Захаров всегда ищет нужный момент. Это он умеет. Бог ему судья.

— Не смущает, что после 3:0 матч перешел в овертайм.

— Мы немного упустили нити игры, стали показывать академический хоккей. Но ребят можно понять. Все-таки у нас играло только три пятерки. А по ходу матча уже в семь форвардов действовали.

Хотелось бы отдать должное и ребятам из сборной экстралиги. Они боролись до конца. Скоро им выступать за национальную команду против россиян.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу в решающем матче серии против сборной экстралиги (4:3 ПБ).
 
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