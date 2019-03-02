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Андрей Сидоренко: «Люди, пришедшие к нам с мечом, от него погибли»
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу в решающем матче серии против сборной экстралиги (
— Люди пришли к нам с мечом. От меча они и погибли. Хочу поблагодарить команду, которая выиграла в очень непростой ситуации. Люди с травмами выходили на лед и сражались. Мы понимали, что первый матч соперник проведет на эмоциях. Им есть что доказывать.
Посмотрел кандидатов в сборную и наших молодых ребят. Не забывайте, что в команде экстралиги было много опытных игроков, выступавших в КХЛ. В этих поединках мы закалили характер. Нам бросили вызов, мы его приняли и одержали победу.
Отдельное спасибо болельщикам. Эта серия нас объединила. Мы бились за тех, кто нас поддерживает. Бились и за «Динамо». Это историческое имя, которое должно жить. Нельзя в одночасье все уничтожать.
— Эта серия обошлась без потерь?
— К сожалению, есть новые травмы. Иностранцы у нас почти не играли из-за повреждений. Хенкель и Лисовец выходили с травмами.
Рад, что хорошо проявил себя Миша Карнаухов, выиграв дуэль у вратарей-соперников.
— Президент сказал, что серия проводилась по его инициативе с подачи Захарова. Ваше отношение к Михаилу Михайловичу изменилось?
— Я хорошо его знаю. Захаров всегда ищет нужный момент. Это он умеет. Бог ему судья.
— Не смущает, что после 3:0 матч перешел в овертайм.
— Мы немного упустили нити игры, стали показывать академический хоккей. Но ребят можно понять. Все-таки у нас играло только три пятерки. А по ходу матча уже в семь форвардов действовали.
Хотелось бы отдать должное и ребятам из сборной экстралиги. Они боролись до конца. Скоро им выступать за национальную команду против россиян.
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу в решающем матче серии против сборной экстралиги (4:3 ПБ).
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