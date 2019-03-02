Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Сегодня во внутреннем дворике Мирского замка было шумно и весело. На какое-то время он превратился в театрализованную площадку, на которой выступили творческие коллективы Кореличчины и соседних районов. Со сцены звучали песни, потешки и прибаутки. Многочисленные зрители смогли принять участие в масленичных забавах, играх и конкурсах, попробовать ароматный символ Масленицы — блины, которые были, как говорится, с пылу с жару. Работали выставки-продажи народных мастеров, многочисленные фотозоны, тематические площадки.

























































































Оксана ЯНУШ

Фото автора и Ларисы ШУГЛИ