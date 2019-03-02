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Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

02.03.2019 — Разное | Полымя  
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Сегодня во внутреннем дворике Мирского замка было шумно и весело. На какое-то время он превратился в театрализованную площадку, на которой выступили творческие коллективы Кореличчины и соседних районов. Со сцены звучали песни, потешки и прибаутки. Многочисленные зрители смогли принять участие в масленичных забавах, играх и конкурсах, попробовать ароматный символ Масленицы — блины, которые были, как говорится, с пылу с жару. Работали выставки-продажи народных мастеров, многочисленные фотозоны, тематические площадки.

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Ай-да, Масленица. С блинами, конкурсами и песнями в Мире встретили весну

Оксана ЯНУШ

Фото автора и Ларисы ШУГЛИ

 
 
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Сегодня во внутреннем дворике Мирского замка было шумно и весело. На какое-то время он превратился в театрализованную площадку, на которой
 
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