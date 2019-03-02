Особенности региональной торговли: процветают «тюбетейки», Tax Free не приживается?

Разговор начали с положительных тенденций. Благо их в работе торговой отрасли Брестчины немало. Так, в минувшем году обеспечена хорошая динамика темпов роста в оптовой и розничной торговле, увеличился товарооборот, выручка от реализации продукции, товаров и услуг составила 114,7% к уровню 2017-го. В регионе открылись 453 новых торговых объекта и 114 точек общественного питания, пишет 1prof.by





Но начальник главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома Валерий Мацкевич все же акцентировал внимание на том, что необходимо улучшить. К примеру, призвал срочно и бескомпромиссно избавиться от товаров с истекшим сроком годности на полках магазинов. «Их наличие подрывает авторитет торговли у покупателей», – подчеркнул Валерий Федорович. Ключевой проблемой в торговой сфере региона он назвал рост цен, вызывающий недовольство и обеспокоенность покупателей. Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, индекс цен на потребительские товары и услуги по области за декабрь 2018 года к уровню 2017-го составил 106% (по республике 105,6%).





Это свидетельствует, что на Брестчине самые дорогие в стране продукты питания. Как отметил Валерий Мацкевич, основные причины этого – повышение закупочных цен, ослабление курса белорусского рубля, убыточность производств и прочее. – Чтобы не допустить необоснованного роста цен на потребительские товары, управление торговли проводило совещания, где производителям и торговым организациям рекомендовалось обеспечить применение экономически обоснованных надбавок, а также исключить резкое различие цен на аналогичные товары отечественного и зарубежного производства, – проинформировал Валерий Мацкевич.





Помимо этого, специалисты управления провели 332 мониторинга и обследования объектов торговли в 17 регионах области: смотрели, как соблюдается законодательство, и контролировали ценовую ситуацию. Мониторингу подверглись как крупные торговые организации – ООО «Санта Ритейл», ИООО «Мартин Инн Фуд», ООО «Евроторг», ТЦ «Корона», так и продовольственные и непродовольственные магазины облпотребсоюза. По их результатам было выявлено 128 нарушений, на устранение которых выданы рекомендации. Наибольшую озабоченность вызывают так называемые магазины-«тюбетейки» (их открывают торговцы из Средней Азии, а название пошло от одной из первых в стране подобных точек – «тюбетейки» у Комаровского рынка в Минске. – Прим. авт.).





На Брестчине – 80 таких торговых объектов. Проводимая с их владельцами работа дала положительные результаты: улучшается ассортиментный перечень, появились сопроводительные документы и товары белорусских производителей. Недовольство вызывает и тот факт, что отечественная торговля медленно внедряет систему возврата НДС: так называемая Tax Free в нашей стране не получила такого распространения, как в той же Польше или Литве.





Это, по мнению Валерия Мацкевича, снижает интерес иностранцев к белорусским товарам, не способствует увеличению товарооборота. Хотя такова одна из задач, которые стоят перед торговлей региона в 2019-м. Помимо этого, необходимо увеличивать выручку от реализации продукции, внедрять безналичные расчеты в больших объемах. Особое внимание будет уделяться порядку в торговых объектах и ассортиментному перечню.

Как отметил начальник главного управления торговли и услуг, Брестчина должна держать марку, поскольку является западными воротами страны.





Через границу с ЕС прибудут многочисленные гости II Европейских игр, которые пройдут летом в Минске, а в 2021 году наша страна принимает чемпионат мира по хоккею. Объекты торговли и общественного питания должны соответствовать современным требованиям. Пока же к ним есть замечания как покупателей, так и контролирующих органов, отметил начальник главного управления МАРТ по Брестской области Юрий Кладницкий. В работе коллегии приняла участие и председатель Брестской областной организации профсоюза работников торговли Елена Брындина. Она акцентировала внимание на непростых условиях труда работников отрасли.





Задача социальных партнеров в лице нанимателей и профсоюзов состоит в том, чтобы создать им достойные и безопасные условия труда, предупредить несчастные случаи на рабочих местах. – В минувшем году в стране отмечен рост числа производственных ЧП, в том числе со смертельным исходом, – сообщила Елена Александровна. – В нашей отрасли зафиксированы 23 несчастных случая, 5 из которых с тяжелым исходом. В торговой сфере Брестчины произошел 1 несчастный случай – пострадал охранник магазина при задержании нарушителя.

Это свидетельствует о том, что работа по охране труда ведется на должном уровне как со стороны работодателей, так и профсоюзных активистов. Но это вовсе не повод ослаблять внимание в этой сфере, – считает Елена Брындина. Она предложила усилить работу, направленную на профилактику производственного травматизма, воспитание личной ответственности за соблюдение требований по охране труда, формирование у работников и руководителей культуры охраны труда.