|
Старинный белорусский обряд «Гуканне весны» на Брестском гребном канале
03.03.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
В белорусской языческой традиции существует красивый и светлый праздник, посвященный весне - «Гуканне вясны», отмечаемый 1 марта. Перевести название можно, как зазывание весны на землю. Старинный белорусский обряд своеобразно поддержали на Брестском гребном канале, украсили дерево при входе в спортивный комплекс...
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусской языческой традиции существует красивый и светлый праздник, посвященный весне - «Гуканне вясны», отмечаемый 1 марта. Перевести название можно, как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)