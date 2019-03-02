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Старинный белорусский обряд «Гуканне весны» на Брестском гребном канале

03.03.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В белорусской языческой традиции существует красивый и светлый праздник, посвященный весне - «Гуканне вясны», отмечаемый 1 марта. Перевести название можно, как зазывание весны на землю. Старинный белорусский обряд своеобразно поддержали на Брестском гребном канале, украсили дерево при входе в спортивный комплекс...

Старинный белорусский обряд «Гуканне весны» на Брестском гребном канале

Старинный белорусский обряд «Гуканне весны» на Брестском гребном канале

Старинный белорусский обряд «Гуканне весны» на Брестском гребном канале

Старинный белорусский обряд «Гуканне весны» на Брестском гребном канале

Старинный белорусский обряд «Гуканне весны» на Брестском гребном канале

Старинный белорусский обряд «Гуканне весны» на Брестском гребном канале

Старинный белорусский обряд «Гуканне весны» на Брестском гребном канале

Старинный белорусский обряд «Гуканне весны» на Брестском гребном канале

Старинный белорусский обряд «Гуканне весны» на Брестском гребном канале

 
 
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   В белорусской языческой традиции существует красивый и светлый праздник, посвященный весне - «Гуканне вясны», отмечаемый 1 марта. Перевести название можно, как...
 
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