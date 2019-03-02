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Популярный шансонье Виктор Калина с концертом выступил в Солигорске

03.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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23 февраля 2019 22:27 1080

Популярный шансонье Виктор Калина с концертом выступил в Солигорске

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий.

21 февраля текущего года в театральном зале Дворца культуры г. Солигорска состоялся концерт белорусского шансонье Виктора Калины с программой «Какое это счастье жить!». Послушать знаменитого артиста пришли любители и поклонники творчества белорусского исполнителя, популярного шансонье. Объединило их в этот вечер одно – творчество певца.

Популярный шансонье Виктор Калина с концертом выступил в Солигорске
Популярный шансонье Виктор Калина с концертом выступил в Солигорске
Популярный шансонье Виктор Калина с концертом выступил в Солигорске
Популярный шансонье Виктор Калина с концертом выступил в Солигорске

Виктор Калина – белорусский и российский автор и исполнитель, который работает в жанре эстрадного шансона. Музыкант – автор более 500 песен и 200 стихов. Им записано 16 сольных альбомов.

В течение двухчасовой программы автор и исполнитель презентовал зрителям песни из своего нового альбома, который выйдет в свет в ближайшем будущем. Творчество Виктора Калины зал встречал бурными аплодисментами. Многие музыкальные произведения были посвящены близким людям певца.

Популярный шансонье Виктор Калина с концертом выступил в Солигорске
Популярный шансонье Виктор Калина с концертом выступил в Солигорске
Популярный шансонье Виктор Калина с концертом выступил в Солигорске

Вместе с Виктором Калиной на сцене выступил гость из России, певец Валерий ЮГ.

Популярный шансонье Виктор Калина с концертом выступил в Солигорске
Популярный шансонье Виктор Калина с концертом выступил в Солигорске
Популярный шансонье Виктор Калина с концертом выступил в Солигорске

Аудитория поддерживала шансонье на протяжении всего концерта: аплодировали, подпевали знакомые хиты. Артист зарядил зал положительными эмоциями и все пришедшие в этот вечер на концертную программу получили массу удовольствия не только от музыки, но и от искренности исполнителя к зрителям.

После концерта, как принято, Виктор Калина раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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23 февраля 2019 22:27 1080 Популярный шансонье Виктор Калина с концертом...
 
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