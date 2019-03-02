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Популярный шансонье Виктор Калина с концертом выступил в Солигорске
03.03.2019 — Разное | Soligorsk News
23 февраля 2019 22:27 1080
Популярный шансонье Виктор Калина с концертом выступил в Солигорске
21 февраля текущего года в театральном зале Дворца культуры г. Солигорска состоялся концерт белорусского шансонье Виктора Калины с программой «Какое это счастье жить!». Послушать знаменитого артиста пришли любители и поклонники творчества белорусского исполнителя, популярного шансонье. Объединило их в этот вечер одно – творчество певца.
Виктор Калина – белорусский и российский автор и исполнитель, который работает в жанре эстрадного шансона. Музыкант – автор более 500 песен и 200 стихов. Им записано 16 сольных альбомов.
Вместе с Виктором Калиной на сцене выступил гость из России, певец Валерий ЮГ.
Аудитория поддерживала шансонье на протяжении всего концерта: аплодировали, подпевали знакомые хиты. Артист зарядил зал положительными эмоциями и все пришедшие в этот вечер на концертную программу получили массу удовольствия не только от музыки, но и от искренности исполнителя к зрителям.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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23 февраля 2019 22:27 1080 Популярный шансонье Виктор Калина с концертом...
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