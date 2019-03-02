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Должностные лица Госконтроля проведут в Волковысском районе прием граждан и прямые линии
03.03.2019 — Разное | Новости Волковыска
5 марта 2019 года с 11.00 до 13.00 в Волковысском райисполкоме и сельских исполкомах Волковысского района будут проводиться «прямые телефонные линий» с одновременным приемом граждан должностными лицами Комитета государственного контроля Гродненской области.
Предварительная запись на прием по телефону 4-12-93 (каб.109 райисполкома).
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5 марта 2019 года с 11.00 до 13.00 в Волковысском райисполкоме и сельских исполкомах Волковысского района будут проводиться «прямые...
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