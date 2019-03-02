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Должностные лица Госконтроля проведут в Волковысском районе прием граждан и прямые линии

03.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Должностные лица Госконтроля проведут в Волковысском районе прием граждан и прямые линии

5 марта 2019 года с 11.00 до 13.00 в Волковысском райисполкоме и сельских исполкомах Волковысского района будут проводиться «прямые телефонные линий» с одновременным приемом граждан должностными лицами Комитета государственного контроля Гродненской области.

Предварительная запись на прием по телефону 4-12-93 (каб.109 райисполкома).

место проведения

Ф.И.О. ведущего прием

телефон «прямой телефонной линии»

Волковысский райисполком

Дорожко Анатолий Андреевич – председатель Комитета государственного контроля Гродненской области

4-38-22

        СЕЛЬИСПОЛКОМЫ

Росский

Садовничий Александр Михайлович – первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Гродненской области

6-21-37

Красносельский

Кривицкая Наталья Ивановна - заместитель председателя Комитета государственного контроля Гродненской области

6-20-94

Волковысский

Слабыш Татьяна Тадеушевна – начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы

4-49-65

Гнезновский

Жур Наталия Иосифовна – начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства

2-52-47

Верейковский

Пивко Виктор Александрович – начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов

2-05-24

Шиловичский

Кебец Анатолий Александрович – начальник управления экспертно-правовой работы и обращений граждан

3-42-86

Волповский

Красновский Михаил Вячеславович –начальник управления координации контрольной деятельности и организационной работы

2-52-48

Субочский

Качановская Ольга Генриховна – заместитель начальника управления контроля бюджетно-финансовой сферы

2-68-35

Подоросский

Добрук Александр Марьянович – начальник отдела контроля за работой предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию

2-23-05

Изабелинский

Броневский Сергей Игоревич – заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг

2-04-83
 
 

 

 

 

 

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Анатолий Дорожко назначен председателем Комитета государственного контроля Гродненской области

 
 
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5 марта 2019 года с 11.00 до 13.00 в Волковысском райисполкоме и сельских исполкомах Волковысского района будут проводиться «прямые...
 
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