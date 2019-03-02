|
Вокальный ансамбль волковысской школы искусств победитель международного фестиваля
03.03.2019 — Разное | Новости Волковыска
Поздравляем эстрадно-вокальный ансамбль «Импреза», руководитель Наталья Владимировна Прокопеня, с победой на Международном онлайн конкурсе «Golden Time Hollywood International».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздравляем эстрадно-вокальный ансамбль «Импреза», руководитель Наталья Владимировна Прокопеня, с победой на Международном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)