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Вокальный ансамбль волковысской школы искусств победитель международного фестиваля

03.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Вокальный ансамбль волковысской школы искусств победитель международного фестиваля

Поздравляем эстрадно-вокальный ансамбль «Импреза», руководитель Наталья Владимировна Прокопеня, с победой на Международном онлайн конкурсе «Golden Time Hollywood International».

Вокальный ансамбль волковысской школы искусств победитель международного фестиваля

 

 

 

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Вокальный ансамбль волковысской школы искусств принимает участие в международном фестивале

 
 
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Поздравляем эстрадно-вокальный ансамбль «Импреза», руководитель Наталья Владимировна Прокопеня, с победой на Международном...
 
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