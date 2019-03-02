3 марта. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день дикой природы.

Всемирный день писателя.

Международный день охраны здоровья уха и слуха (от глухоты и нарушений слуха страдают более 275 млн человек в мире).

Международный день детского телевидения и радиовещания.

Япония - Хина Мацури (День девочек).

ПРИМЕТЫ:

Овсянки, Ярило. Говорят, в этот день можно увидеть вылет бабочек-крапивниц.

РОДИЛИСЬ:

1709 Андреас Сигизмунд МАРГГРАФ, немецкий химик, в 1747 году впервые добыл из свеклы сахар. Ныне сахарная свекла обеспечивает треть всего мирового производства сахара.

1831 Джордж М(ортимер) ПУЛЛМАН (ПУЛЬМАН), американский изобретатель, создатель знаменитых спальных вагонов. Он же придумал вагон-ресторан.

1847 Александр Грехам БЕЛЛ, американский создатель телефонного аппарата. Родом из Шотландии. Первый телефонный аппарат работал с чудовищными искажениями звука, разговаривать с его помощью можно было не далее 250 метров, ибо действовал он ещё без батарей, силой одной лишь электромагнитной индукции. А дождливым утром 4 августа 1922 года в США и Канаде на минуту были выключены все телефоны. Америка хоронила Белла. 13 млн телефонных аппаратов тысяч всевозможных видов и конструкций смолкли в честь великого изобретателя.

1899 Юрий Карлович ОЛЕША, российский писатель. Родился в семье польского дворянина. Его афоризм: «Всё в этом мире относительно. Относительно в ломбард».

1925 Римма Васильевна МАРКОВА, российская актриса.

1942 Владимир Васильевич КОВАЛЁНОК, белорусский космонавт.

1961 Александр Юльевич ИВАНОВ, поп-вокалист группы «Рондо», ныне сольный артист. Женат, есть дочь.

1977 Ронан Патрик Джон КИТИНГ, британский певец.

1982 Джессика БИЛЬ, американская актриса.

СОБЫТИЯ:

1067 Минск был впервые упомянут в летописях в связи с битвой при реке Немиге.

1842 В США впервые в мире был принят закон, регламентирующий детский труд.

1861 Император АЛЕКСАНДР II гусиным пером подписал указ об отмене крепостного права в России. Это перо хранилось до 1917 года как историческая реликвия в Московском историческом музее.

1919 Из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) отправили первую в мире международную авиапочту.

1921 Канадский физиолог Фредерик Грант БАНТИНГ открыл гормон инсулин, за что в 1923 году получил Нобелевскую премию.

1967 Издание «The Berkeley Barb» сообщило, что банановая кожура может приводить к состоянию наркотического опьянения.

1978 Останки Чарли ЧАПЛИНА похитили из его могилы в Швейцарии беженцы из Польши и Болгарии. Похитителей нашли, а останки захоронили вновь, на этот раз залив могилу бетоном.

1987 В Судане изготовили орден Дружбы, из чистого серебра, позолочённый, да ещё и украшенный пятнадцатью изумрудами. Этот орден отнял у государства 15% средств из годового бюджета.

2005 Американский миллионер Стив ФОССЕТТ за 67 часов и 2 минуты совершил первый в мире беспосадочный кругосветный авиаперелёт без дозаправки.

2016 Умерла Наталья КРАЧКОВСКАЯ, российская актриса.