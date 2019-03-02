Павел Савицкий вошел в престижный Клуб бомбардиров

Нападающий брестского «Динамо» и сборной Беларуси Павел Савицкий, забивший в матче за Суперкубок в ворота БАТЭ свой 100-й гол в карьере, вошел в Клуб бомбардиров, приводит статистику «Прессбол» .

Форвард отличился на 80-й минуте, забив третий гол борисовчанам.

Видео: АБФФ

Павел Савицкий стал вторым после Романа Василюка белорусом, которому отметка в 100 голов покорилась в возрасте до 25 лет. Василюк заявил о завершении карьеры в 2018 году.

Напомним, что форвард перешел в Брест из гродненского «Немана» и в прошлом году стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, забив 15 голов.

Вокруг трансфера игрока разгорелся скандал из-за суммы компенсации , который не утих до сих пор и ставит под вопрос допуск брестского «Динамо» к участию в новом сезоне.