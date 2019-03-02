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Павел Савицкий вошел в престижный Клуб бомбардиров
Нападающий брестского «Динамо» и сборной Беларуси Павел Савицкий, забивший
Форвард отличился на 80-й минуте, забив третий гол борисовчанам.
Видео:
Павел Савицкий стал вторым после Романа Василюка белорусом, которому отметка в 100 голов покорилась в возрасте до 25 лет. Василюк заявил о завершении карьеры в 2018 году.
Напомним, что форвард перешел в Брест из гродненского «Немана» и в прошлом году стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, забив 15 голов.
Вокруг трансфера игрока
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Форвард брестского «Динамо» Павел Савицкий вошел в Клуб бомбардиров, забив 100-й гол в карьере.
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