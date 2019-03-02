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Павел Савицкий вошел в престижный Клуб бомбардиров

03.03.2019 10:50 — Разное | Tut.by  
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Нападающий брестского «Динамо» и сборной Беларуси Павел Савицкий, забивший в матче за Суперкубок в ворота БАТЭ свой 100-й гол в карьере, вошел в Клуб бомбардиров, приводит статистику «Прессбол».

Форвард отличился на 80-й минуте, забив третий гол борисовчанам.

Видео: АБФФ


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Павел Савицкий стал вторым после Романа Василюка белорусом, которому отметка в 100 голов покорилась в возрасте до 25 лет. Василюк заявил о завершении карьеры в 2018 году.

Напомним, что форвард перешел в Брест из гродненского «Немана» и в прошлом году стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, забив 15 голов.

Вокруг трансфера игрока разгорелся скандал из-за суммы компенсации, который не утих до сих пор и ставит под вопрос допуск брестского «Динамо» к участию в новом сезоне.

 
Теги: Брест
 
 
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Форвард брестского «Динамо» Павел Савицкий вошел в Клуб бомбардиров, забив 100-й гол в карьере.
 
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