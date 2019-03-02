Американский аналитик рассказал об одной из самых опасных винтовок на планете

Эта винтовка рассчитана на патрон .500 Auto Max, поэтому способна остановить любое опасное животное на Земле или даже вывести из строя автомобиль. Аналитик журнала The National Interest Кайл Мизоками считает, что полуавтоматическая винтовка AR-500, наверное, самая смертоносная на Земле.

AR-15 на стероидах

Адаптивная конструкция винтовки AR-15 делает ее популярной во всем мире. Это оружие может быть изменено под различные цели: можно увеличить мощность, точность, эргономику, внешний вид — в общем, настроить индивидуально под стрелка.



Фото: Big Horn Armory

Неудивительно, что AR-15 послужила базой для многочисленных штурмовых винтовок разных оружейных фирм. Специалисты Big Horn Armory не стали исключением, собрав исключительно мощную AR-500.

В отличие от AR-15, рассчитанной под патрон 5,56 мм, новинка использует мощные боеприпасы .500 Auto Max. Эти патроны толще, но короче 5,56 мм, а в магазин их вмещается всего пять. Это ограничение связано с высокой мощностью боеприпасов, а также весом оружия.

Сама AR-500 весит 4,53 килограмма, что уже немало. Плюс каждый патрон может весить до 500 граммов.

Огромная мощность

Армейский патрон 5,56 мм для AR-15 считается довольно мощным, его дульная энергия составляет 1679 Дж (для патрона с пулей FMJBT). Для сравнения: .500 Auto Max развивает дульную энергию около 3497 Дж.



Патрон 5,56 мм и .500 Auto Max. Фото: americanrifleman.org

Патрон 5,56 мм не слишком эффективен против транспортных средств — зачастую пуля не может пробить чугунный блок двигателя, а ведь это — самый верный способ остановить автомобиль. С .500 Auto Max ситуация кардинально меняется. Это надежный патрон, хорошо работающий как по крупным хищникам, так и по грузовикам.

Поэтому AR-500 может пригодиться спецназу и другим тактическим командам для быстрой остановки транспортных средств. На это понадобится лишь пара выстрелов. Также винтовка может использоваться в качестве мощного оружия для взлома входных дверей, она способна устранить любое препятствие, включая пуленепробиваемое стекло.

Точная и удобная в обращении

Несмотря на большой вес и мощный патрон, AR-500 удобна в обращении и отличается не сильной отдачей, на уровне AR-подобных винтовок в калибре .308.



Фото: Big Horn Armory

Ствол винтовки изготовлен из нержавеющей стали. Длина ствола — 18 дюймов (45,72 см), шаг нарезов 1:24. Цевье со слотами M-Lok — алюминиевое. Верхний и нижний ресиверы винтовки также изготовлены из анодированного алюминия и покрыты специальным составом.

Оружие снабжено телескопическим регулируемым прикладом в стиле М4 из ударопрочного полимера. Прорезиненная пистолетная рукоятка Ergo удобна и обеспечивает надежную фиксацию, даже если на нее попала влага или грязь.