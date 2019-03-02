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В Ляховичах спасатели снесли взрывом аварийную водонапорную башню
Новости Беларуси. 2 марта в Ляховичах взрывом была демонтирована аварийная водонапорная башня. Ликвидация сооружения была снята на
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Башня не эксплуатировалась с 2015 года. Работы по демонтажу выполнила взрывотехническая служба Пинского центра ГПАСУ РОСН МЧС.
Подобным образом ненужные строения в Беларуси ликвидируются с 1995 года. За прошедшее время такие работы проводились не раз, и большой опыт позволяет демонтировать строения без каких либо сложностей.
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Новости Беларуси. 2 марта в Ляховичах взрывом была демонтирована аварийная водонапорная башня. Ликвидация сооружения была снята на видео. По сведениям...
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