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Польский национальный банк празднует 100-летие польского злотого

03.03.2019 10:45 — Разное | Партизан  
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Польский национальный банк (ПНБ) празднует 100-летие польского злотого. В субботу 2 марта центробанк Польши открывает специальную программу мероприятий, посвященных этой годовщине.

Закон о придании злотому статуса польской национальной валюты был подписан 28 февраля 1919 года. Хотя злотый как средство платежа вошел в оборот позже, в 1924 году, то именно 1919 год считается исключительным, поскольку он связан с присвоением польской валюте официального названия.

В связи с 100-й годовщиной польского злотого ПНБ организует торжества под девизом «Польский злотый - это сильная польская экономика». В программу праздничных мероприятий включен семейный пикник во внутреннем дворе здания центробанка, целью которого является ознакомление детей и взрослых в форме игр и развлечений с историей злотого и его роли в экономике.

В юбилейной программе - также конкурсы с призами, концерты и показ мультфильмов для самых маленьких. В честь 100-летия злотого варшавские кондитеры испекли огромный 30-килограммовый торт.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Польский национальный банк (ПНБ) празднует 100-летие польского злотого. В субботу 2 марта центробанк Польши открывает специальную программу мероприятий,...
 
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