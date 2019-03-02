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Жители «президентских домов»: Воду черпаем ведром из канализации, куда стекает дождь и снег

03.03.2019 10:41 — Разное | Партизан  
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Сельчане в Солигорском районе остались без воды.

Жители «президентских домов»: Воду черпаем ведром из канализации, куда стекает дождь и снег
«Мы замерзаем!» Такую телеграмму направили жители села Капацевичи Солигорского района лично Александру Лукашенко. Десять так называемых «президентских» домиков остаются без отопления и воды уже две недели. Местные власти только обещают жителям разобраться, а сельчане, как это часто случается, остаются с бедой один на один.

О том, что происходит в селе Капацевичи, смотрите в репортаже Белсата с отметки 9:55.


Из кранов в домах сельчан десяток лет текла рыжая вода. Две недели назад не стало никакой. Питьевая вода большой ценностью была всегда. Но сейчас в дефиците и техническая.

«Здесь – канализация: дождевая вода, снег тает – все сбегает сюда через дырочки, половина колодца собирается. Вот отсюда приходится ведром на веревке черпать и домой таскать – чтобы посуду помыть, постирать».


«Сколько существуют эти домики – столько вода в башне непригодна для питья. Если постирать белое два раза, то на третий – накручивать на ноги тряпками и носи на работу», – жалуются жители деревни Капацевичи.

Техническую воду в краны подавала водонапорная башня, которая перестала работать, и сейчас в домах также холод. А воду для питания сельчане все десять лет носят из колодца почти за километр.

«Из колодцев санстанция запрещает весной брать воду – подходят грунтовые воды, большое содержание нитратов – вот и все».

«Мы же оплачиваем все эти и капитальное, и техническое обслуживание. Хотя какой капитальный ремонт они нам делают и какое техническое обслуживание? Десять рублей я выкидываю на ветер?!»

«Поговорка такая есть: забытая Богом деревня. У Бога она не может быть забыта. А мы в настоящее время забыты нашим начальством, нашей администрацией», – рассказывают жители Капацевичей.


Три года сельчане обивают пороги районной и областной вертикали, но в местной администрации – Солигорском ЖКХ – о проблеме якобы не знают.

В Капацевичах – более сотни жителей, но здесь нет не только воды. Недавно закрыли баню и магазин. При этом Солигорский район – среди самых состоятельных в Минской области, говорят местные активисты.

«Говорят, что нет средств, но мы видим, что средства есть, ведь ежегодно в разных местах делаются всякие «Дожинки», на которые средства всегда есть», – комментирует член Белорусского Хельсинкского комитета Леонид Мархотко.

Жители президентских домиков создали инициативную группу и с помощью местных правозащитников направили телеграмму диктатору. Пока ждут ответа на свое обращение по-прежнему остаются без воды.

 
 
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