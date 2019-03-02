Лукашенко поздравил Болгарию

reform.by Президент Беларуси направил поздравление президенту Болгарии по случаю Дня освобождение, пишет





Александр Лукашенко от своего имени и всех беларусов поздравил Румена Радева и болгар с национальным праздником.









Он выразил уверенность, что дружественные отношения между двумя странами и в дальнейшем будут развиваться на благо обоих народов. Они основаны на принципах взаимного уважения и поддержки, отмечается в послании.





В прошлом году товарооборот между Беларусью и Болгарией вырос на 1,3% до 113,7 млн. долларов. Отечественный экспорт увеличился на 3,1% до 75,44 млн. долларов, а импорт из Болгарии снизился на 2,2% до 38,25 млн. долларов.