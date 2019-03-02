Грибаускайте поблагодарила Австрию за поддержку позиции по БелАЭС

Президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила австрийскую сторону за поддержку позиции Литвы по поводу строительства Беларусской АЭС во время встречи с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Президенты двух стран встретились в Вене 1 марта, сообщает пресс-служба президента Литвы.





Речь идет о состоявшемся в начале февраля в Женеве совещании сторон Конвенции Эспо, где было заявлено, что Беларусь не предоставила достаточной информации в поддержку выбора Островецкой площадки для БелАЭС.





Пресс-служба президента Литвы в своем сообщении называет БелАЭС «геополитическим российским проектом» и утверждает, что строительство станции ведется «с нарушением и игнорированием международных стандартов ядерной безопасности» в «50-ти километрах от Вильнюса».





Даля Грибаускайте на встрече заявила, что БелАЭС «представляет угрозу безопасности региона, поэтому необходимо добиваться закрытия этой электростанции». В качестве примера глава Литвы привела Австрию, которая в 1978 году отказалась от запуска уже построенной Цвентендорфской АЭС и наложила запрет на использование ядерной энергии.









«Опыт Австрии показал, что это возможно, если есть ответственность и достаточно политической воли», — сказала президент Литвы.





7 февраля Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что претензии литовской стороны не обоснованы, а решение женевского Совещания сторон Конвенции Эспо было предопределено «блоковой дисциплиной» стран ЕС.





В МИД Беларуси отметили, что противостояние БелАЭС в литовской политической среде стало навязчивой идеей. Литовские политики уничтожили свою АЭС, отказались строить станцию совместно с беларусами. Теперь им «не остается ничего другого, как пытаться переложить бремя ответственности перед избирателями с больной головы на здоровую».