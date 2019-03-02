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Пропавшего больше недели назад минчанина нашли - мужчина погиб
Минчанина Андрея Гусева, который пропал больше недели назад, нашли мертвым, эту скорбную новость сообщили представители ПСО "Ангел".
Напомним, 37-летний мужчина пропал 21 февраля. Около 17:00 он вышел из дома по улице Гурского и ушел в неизвестном направлении. С того момента на связь с родными и близкими минчанин не выходил.
В его розыске участвовали правоохранители и волонтеры ПСО "Ангел". В субботу отряд объявил сбор людей для поиска пропавшего мужчины в Дзержинском районе. В ходе проводимых совместных мероприятий поисковики и сотрудники милиции обнаружили минчанина. Мужчина погиб.
"Мы не комментируем обстоятельства гибели мужчины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении ПСО "Ангел" в соцсети.
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Минчанина Андрея Гусева, который пропал больше недели назад, нашли мертвым, эту скорбную новость сообщили представители ПСО "Ангел".
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