Пропавшего больше недели назад минчанина нашли - мужчина погиб

Напомним, 37-летний мужчина пропал 21 февраля. Около 17:00 он вышел из дома по улице Гурского и ушел в неизвестном направлении. С того момента на связь с родными и близкими минчанин не выходил.





В его розыске участвовали правоохранители и волонтеры ПСО "Ангел". В субботу отряд объявил сбор людей для поиска пропавшего мужчины в Дзержинском районе. В ходе проводимых совместных мероприятий поисковики и сотрудники милиции обнаружили минчанина. Мужчина погиб.





"Мы не комментируем обстоятельства гибели мужчины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении ПСО "Ангел" в соцсети.



