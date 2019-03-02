Протесты в Алжире: сотни пострадавших

Об этом сообщает APS ссылаясь на данные министерства здравоохранения страны.





В протестах, которые произошли в пятницу, 1 марта, по всей стране приняли участие до 800 тыс. человек.





Как сообщает Sky News Arabia со ссылкой на осведомленный источник, в результате давки между полицией и протестующими в столице Алжира, погиб один человек.





По данным местных СМИ, у 60-летнего мужчины случился сердечный приступ.





В антиправительственных маршах в Алжире и других городах участвуют молодежь, целые семьи и даже пожилые люди. Они требуют от 81-летнего президента Абдель Азиза Бутефлики отказаться от выдвижения на пятый президентский срок. Эти протесты стали самыми крупными после "арабской весны" 2011 года.





Бутефлика, который руководит Алжиром с 1999 года, на публике появлялся лишь несколько раз после перенесенного инсульта в 2013 году