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Протесты в Алжире: сотни пострадавших

03.03.2019 09:19 — Разное | Партизан  
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В пятницу, 1 марта, в результате протестов против президента Абдельазиза Бутефлики, были травмированы 183 человека.

Об этом сообщает APS ссылаясь на данные министерства здравоохранения страны.

В протестах, которые произошли в пятницу, 1 марта, по всей стране приняли участие до 800 тыс. человек.

Как сообщает Sky News Arabia со ссылкой на осведомленный источник, в результате давки между полицией и протестующими в столице Алжира, погиб один человек.

По данным местных СМИ, у 60-летнего мужчины случился сердечный приступ.

В антиправительственных маршах в Алжире и других городах участвуют молодежь, целые семьи и даже пожилые люди. Они требуют от 81-летнего президента Абдель Азиза Бутефлики отказаться от выдвижения на пятый президентский срок. Эти протесты стали самыми крупными после "арабской весны" 2011 года.

Бутефлика, который руководит Алжиром с 1999 года, на публике появлялся лишь несколько раз после перенесенного инсульта в 2013 году
 
 
Ссылка на источник 22
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В пятницу, 1 марта, в результате протестов против президента Абдельазиза Бутефлики, были травмированы 183 человека.
 
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