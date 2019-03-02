|
Протесты в Алжире: сотни пострадавших
В пятницу, 1 марта, в результате протестов против президента Абдельазиза Бутефлики, были травмированы 183 человека.
Об этом сообщает APS ссылаясь на данные министерства здравоохранения страны.
В протестах, которые произошли в пятницу, 1 марта, по всей стране приняли участие до 800 тыс. человек.
Как сообщает Sky News Arabia со ссылкой на осведомленный источник, в результате давки между полицией и протестующими в столице Алжира, погиб один человек.
По данным местных СМИ, у 60-летнего мужчины случился сердечный приступ.
В антиправительственных маршах в Алжире и других городах участвуют молодежь, целые семьи и даже пожилые люди. Они требуют от 81-летнего президента Абдель Азиза Бутефлики отказаться от выдвижения на пятый президентский срок. Эти протесты стали самыми крупными после "арабской весны" 2011 года.
Бутефлика, который руководит Алжиром с 1999 года, на публике появлялся лишь несколько раз после перенесенного инсульта в 2013 году
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 1 марта, в результате протестов против президента Абдельазиза Бутефлики, были травмированы 183 человека.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)