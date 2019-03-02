Лявон Вольский: достойно отпраздновать День Воли на площади Бангалор невозможно

"Для нас это не было неожиданностью. Конечно, "Ну провели один раз — и хватит" — мы были уверены, что так и будет. Первый раз [в прошлом году] — тоже была, честно говоря, дилемма: участвовать или нет. Сегодня разрешили, а завтра... Это же не зависит от тех, кто вдохновляет [на празднование Дня Воли], это зависит от тех, кто разрешает".





Накануне Александр Лукашенко во время "Большого разговора" заявил, что намерение отпраздновать День Воли 2019 на реконструированном стадионе "Динамо" воспринимает как личное оскорбление:





"Собирайтесь на [площади] Бангалор. Столетие — великая дата! — отпраздновали, теперь отмечайте там, где положено", — добавил глава государства.





Но, по мнению Лявона Вольского, достойно отпраздновать День Воли на площади Бангалор — невозможно. "На площади Бангалор — нет", — категорически заявил музыкант.





С начала 2000-х белорусские власти позволяют оппозиции проводить свои мероприятия на площадке в парке Дружбы народов на площади Бангалор в Минске. После концерта, который состоялся "на Бангалор" 25 августа 2006 года, группа Лявона Вольского N.R.M. на несколько лет попала в "черный список" и лишилась возможности выступать в Беларуси.



