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Лявон Вольский: достойно отпраздновать День Воли на площади Бангалор невозможно

03.03.2019 09:15 — Разное | Партизан  
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2 марта Лявон Вольский презентовал в Минске свой пятый сольный альбом — "Hravitacyja". В перерыве между отделениями концерта музыкант рассказал Еврорадио, что думает по поводу слов Александра Лукашенко о том, что 101-ю годовщину БНР нельзя праздновать на стадионе "Динамо".

"Для нас это не было неожиданностью. Конечно, "Ну провели один раз — и хватит" — мы были уверены, что так и будет. Первый раз [в прошлом году] — тоже была, честно говоря, дилемма: участвовать или нет. Сегодня разрешили, а завтра... Это же не зависит от тех, кто вдохновляет [на празднование Дня Воли], это зависит от тех, кто разрешает".

Накануне Александр Лукашенко во время "Большого разговора" заявил, что намерение отпраздновать День Воли 2019 на реконструированном стадионе "Динамо" воспринимает как личное оскорбление:

"Собирайтесь на [площади] Бангалор. Столетие — великая дата! — отпраздновали, теперь отмечайте там, где положено", — добавил глава государства.

Но, по мнению Лявона Вольского, достойно отпраздновать День Воли на площади Бангалор — невозможно. "На площади Бангалор — нет", — категорически заявил музыкант.

С начала 2000-х белорусские власти позволяют оппозиции проводить свои мероприятия на площадке в парке Дружбы народов на площади Бангалор в Минске. После концерта, который состоялся "на Бангалор" 25 августа 2006 года, группа Лявона Вольского N.R.M. на несколько лет попала в "черный список" и лишилась возможности выступать в Беларуси.

В прошлом году 100-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики отмечетили большим концертом у Оперного театра в центре Минска. По данным организаторов, мероприятие посетило 50 тысяч человек.
 
Теги: Минск
 
 
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2 марта Лявон Вольский презентовал в Минске свой пятый сольный альбом — "Hravitacyja". В перерыве между отделениями концерта музыкант рассказал Еврорадио, что думает по...
 
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