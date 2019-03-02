|
Минэкономики: с 2005 года число ремесленников выросло больше чем в 100 раз
В Беларуси продолжает расти число ремесленников. На 1 января сбор за осуществление ремесленной деятельности уплатил 36 199 человек, сообщили в Минэкономики. Для сравнения: годом ранее — 29 381 человек, а двумя — 23 359 человек. Больше всего ремесленников на начало этого года приходилось на Минск и Минскую область — около трети от общего числа.
Так, в Минске на 1 января было 8528 ремесленников, в Брестской — 5644, в Витебской — 4568, в Гомельской — 4537, в Минской — 4472, в Гродненской — 4268, в Могилевской — 4182. На Минск и Минскую область приходится около 35% от всех ремесленников.
— С 2005 года количество физических лиц, уплачивающих сбор за осуществление ремесленной деятельности, выросло в стране более чем в 100 раз, — отмечают в Минэкономике. — В динамике за пять лет количество физических лиц, уплативших сбор за осуществление ремесленной деятельности, выросло более чем в 4 раза и составило на 1 января этого года 36 199 человек.
Напомним, с 12 января 2018 года ремесленники
Для ремесленников также расширили список видов деятельности, которые можно осуществлять по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. В список включили, к примеру, все виды творчества, осуществляемые на основе ручного труда.
Ремесленникам, к тому же, разрешили брать учеников на обучение своей деятельности. Но существует ограничение — одновременно можно обучать не больше трех человек. Раньше можно было обучать только одного человека. При этом срок обучения не может превышать два года.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего ремесленников на начало этого года приходилось на Минск и Минскую область - около трети от общего числа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)