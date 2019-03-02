Минэкономики: с 2005 года число ремесленников выросло больше чем в 100 раз

В Беларуси продолжает расти число ремесленников. На 1 января сбор за осуществление ремесленной деятельности уплатил 36 199 человек, сообщили в Минэкономики. Для сравнения: годом ранее — 29 381 человек, а двумя — 23 359 человек. Больше всего ремесленников на начало этого года приходилось на Минск и Минскую область — около трети от общего числа.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Так, в Минске на 1 января было 8528 ремесленников, в Брестской — 5644, в Витебской — 4568, в Гомельской — 4537, в Минской — 4472, в Гродненской — 4268, в Могилевской — 4182. На Минск и Минскую область приходится около 35% от всех ремесленников.

— С 2005 года количество физических лиц, уплачивающих сбор за осуществление ремесленной деятельности, выросло в стране более чем в 100 раз, — отмечают в Минэкономике. — В динамике за пять лет количество физических лиц, уплативших сбор за осуществление ремесленной деятельности, выросло более чем в 4 раза и составило на 1 января этого года 36 199 человек.

Напомним, с 12 января 2018 года ремесленники работают по новым правилам. Из важных изменений — «кустарям» разрешили не регистрировать ИП, торговать в мастерских и рекламироваться в интернете.

Для ремесленников также расширили список видов деятельности, которые можно осуществлять по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. В список включили, к примеру, все виды творчества, осуществляемые на основе ручного труда.

Ремесленникам, к тому же, разрешили брать учеников на обучение своей деятельности. Но существует ограничение — одновременно можно обучать не больше трех человек. Раньше можно было обучать только одного человека. При этом срок обучения не может превышать два года.

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