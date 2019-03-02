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В Минске молодой человек упал с третьего этажа ТРЦ и погиб
03.03.2019 11:19 — Разное | Аргументы и факты
Мужчина на лестничном пролете съезжал вниз по перилам, упал и смертельно травмировался, сообщает
Следователи проводят проверку. Изъяты записи камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 марта в ТЦ «Галилео».
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