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В Минске молодой человек упал с третьего этажа ТРЦ и погиб

03.03.2019 11:19 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске молодой человек упал с третьего этажа ТРЦ и погиб
БЕЛТА

Мужчина на лестничном пролете съезжал вниз по перилам, упал и смертельно травмировался, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Следователи проводят проверку. Изъяты записи камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

В Минске молодой человек упал с третьего этажа ТРЦ и погиб
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Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 марта в ТЦ «Галилео».
 
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