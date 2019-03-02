Январский бюджет спасли поступления от НДС. С прибылью — проблемы

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Ключевым налоговым доходом бюджета традиционно остается НДС, его поступление составило 1,7 млрд рублей, или 14,8% уточненного годового плана. А вот налога на прибыль собрать удалось только 18,9 млн рублей, или 0,5% годового плана. Акцизы поступили в сумме 0,2 млрд рублей (8,7% плана), доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,4 млрд рублей (8,6% плана).Поступления в Фонд социальной защиты населения в январе составили 1,3 млрд рублей, или 8,5% плана, расходы Фонда — 1,2 млрд рублей (8%).По состоянию на 1 февраля 2019 года задолженность по налогам и сборам составила 164,6 млн рублей.Доходы бюджета сектора госуправления за январь сложились в сумме 4,6 млрд рублей (8,9% годового плана) при расходах 3,4 млрд рублей (6,8% плана).Расходы республиканского бюджета составили 1,4 млрд рублей, или 6,2% плана.На общегосударственную деятельность направлено 0,5 млрд рублей (5,5%), на финансирование национальной экономики — 0,4 млрд рублей (7,6%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 1,1 млрд рублей (6,6%).Профицит бюджета сектора госуправления за январь 2019 года сложился в сумме 1,2 млрд рублей. Профицит республиканского бюджета сформирован в размере 0,8 млрд рублей.По итогам прошлого года профицит республиканского бюджета составил 4,7 млрд рублей (1,2% ВВП), увеличившись по сравнению с 2017 годом в 1,7 раза. В долларовом выражении профицит составил 2,3 млрд долларов — исторический максимум, сообщает профильный журнал Минфина «Финансы, учет, аудит». При этом МВФ, который учитавает также квазифискальные расходы на госпредприятия, оценивает общий дефицит бюджета Беларуси в 2018 году на уровне 1,3% ВВП против 0,3% ВВП в 2017 году.