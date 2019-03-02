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В Брестской области поощрили коллективы лучших ферм

03.03.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Победителями областного соревнования в производстве молока работники молочно-товарной фермы "Большие Зводы" ОАО "Остромечево" Брестского района и комплекса "Борки" ПУ "Борковский" ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат" стали по итогам прошлого года. Заслуженные награды они принимали от руководства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома, Брестского обкома профсоюза работников АПК, Брестского областного агропромышленного союза и "Сельской газеты".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63984.php

В Брестской области поощрили коллективы лучших ферм

На ферме "Большие Зводы" в минувшем году от каждой буренки надоили более 10 тысяч килограммов молока. Примечательно, что и в целом по хозяйству, в котором дойное стадо насчитывает 2600 голов, превышен такой результат. Отменное качество молока и относительно невысокие затраты на его производство позволяют достигать высокой рентабельности. Поздравляя коллектив, председатель Брестского обкома профсоюза работников АПК Михаил Юхимук и исполнительный директор областного агропромсоюза Сергей Ашмянцев пожелали закрепиться на достигнутом рубеже и дальше прибавлять, хотя при удое в 10 тонн это весьма непросто.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63984.php

В Брестской области поощрили коллективы лучших ферм

В прошлом году в республике 7 хозяйств надоили более 10 тысяч килограммов молока от коровы. Среди них и ОАО "Остромечево".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63984.php

В Брестской области поощрили коллективы лучших ферм

Молочно-товарному комплексу "Борки" в Березовском районе до этой планки пока далеко, но динамика роста продуктивности дойного стада здесь и в целом по хозяйству за последние годы впечатляет. Вручая награду коллективу, первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Буткевич привел несколько цифр. В 2014 году удой на корову в сельхозпредприятии составлял около 5300 килограммов. За два сезона вырос до 6800 килограммов. В прошлом году - 7495 килограммов. Товарность молока - на уровне 95 процентов. Столько же продукта на переработку отправляют сортом "экстра".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63984.php

В Брестской области поощрили коллективы лучших ферм

Директор хозяйства Николай Демидович сообщил, что с устойчивым плюсом коллектив МТК "Борки" работает и нынче. По итогам минувшего года рентабельность молока здесь составляла 45 процентов, за два месяца текущего выросла до 56 процентов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63984.php

В Брестской области поощрили коллективы лучших ферм

В качестве поощрения коллективы фермы "Большие Зводы" и комплекса "Борки" премированы подпиской на "Сельскую газету".

 
 
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  Победителями областного соревнования в производстве молока работники молочно-товарной фермы "Большие Зводы" ОАО "Остромечево" Брестского района и комплекса...
 
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