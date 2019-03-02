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101 год назад был подписан Брест-Литовский договор

03.03.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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3 марта 1918 года в Брест-Литовске советское правительство заключило с немецким командованием мирный договор, по условиям которого Россия потеряла самые развитые в экономическом плане территории и треть своего населения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63983.php

Сепаратный мирный договор между советской Россией с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией с другой подписан на условиях, выдвинутых России: она признала независимость Украины и Финляндии, теряла Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, Грузию и ряд армянских областей, которые переходили в Турцию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63983.php

101 год назад был подписан Брест-Литовский договор

Для российской власти этот договор был унизительным, но обеспечил ей выход из войны.

После неудач России на фронтах Первой мировой, свержения монархии и Октябрьского переворота 1917 года, страна была очень ослаблена. Чтобы выйти из положения советские власти в декабре 1917 согласились начать с Германией сепаратные мирные переговоры, направив в Брест-Литовский делегацию во главе со Львом Троцким.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63983.php

Фото из Интернета

Стоит отметить, что в то же время в Брест-Литовске немцы проводили переговоры и с другими делегациями. Так, 9 февраля 1918 года был подписан мирный договор между Украинской Народной Республикой и Германией, и Австро-Венгрией. Германия брала на себя обязательства добиться признания независимости УНР со стороны Советской России. Аналогичные требования Германия выдвинула перед Россией и по Эстляндии и Лифляндии. Это привело к прекращению переговоров между Германией и Россией, и в феврале военные действия на Восточном фронте возобновились. Немецкие и австрийские войска заняли Прибалтику и Украину, приблизились к Петрограду, что заставило Ленина ради сохранения советской власти, согласиться на подписание 3 марта 1918 мирного договора с Германией.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63983.php

101 год назад был подписан Брест-Литовский договор

В результате этих договоренностей Россия потеряла 780 тыс. кв. км территории с населением 56 млн (треть населения Российской империи), на которой находились 27 % обрабатываемых черноземов и 26 % железнодорожной сети, выплавлялись 73 % чугуна и стали, добывалось 89 % угля и производилось 90 % сахара.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63983.php

101 год назад был подписан Брест-Литовский договор

После Ноябрьской революции 1918 года в Германии, Россия в одностороннем порядке аннулировала Брестский договор, и уже в 1919 году завоевала Украину и Грузию. В 1939 - захватила часть Польши, а в 1940 - прибалтийские республики. Свою независимость эти страны возобновили только после распада СССР в 1991 году.

 
Теги: Брест
 
 
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