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Стало известно, кому и почему на неделе отключат электроэнергию
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По информации Брестэнерго, плановые отключения электроэнергии надо ожидать:
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news63982.php
|№
|Начало
|Конец
|Район отключения
|Причина
|1
|04.03.2019 09:00
|04.03.2019 16:00
|ул. Кирова 65,67,69,79
|Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП162
|2
|04.03.2019 13:00
|04.03.2019 17:00
|ул. Радужная 107-195/1; пер. Радужный 2-16,1-11; ул. Мазурука 31-59,38-70; ул. Богдановича 58-62; ул. Каштановая 7-25,10-28; пер. Каштановый.
|Работы на ТП543
|3
|05.03.2019 09:00
|05.03.2019 12:00
|ул. Фортечная 150-156/1, 113
|Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП161
|4
|05.03.2019 12:00
|05.03.2019 16:00
|ул. Полоцкая 32-70, 66/1,68/1,70/1,70/2
|Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-485
|5
|06.03.2019 09:00
|06.03.2019 16:00
|ул. Троицкая 1-27,2-22; ул. Подбусынская 1-27, 2-30
|Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП518
|6
|07.03.2019 09:00
|07.03.2019 15:00
|ул. Звездная 1,2; ул. Михайловская 1-9, 2-10.
|Работы на ВЛ-0,4 ТП517 Л-3 ВЛ-0,4кВ
|7
|07.03.2019 09:00
|07.03.2019 17:00
|ул. Мицкевича 21, 21/1,25 ул. Советская 19/1, 21.
|Работы ЖЭС-1 в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
|8
|11.03.2019 10:00
|11.03.2019 14:00
|ул.Гоголя 81,81А,83
|работы в ТП-826
Брестский район:
|№
|Начало
|Конец
|Район отключения
|Причина
|1
|04.03.2019 09:00
|04.03.2019 16:00
|д. Тельмы, ул. Полевая, Юбилейная.
|Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
|2
|04.03.2019 09:00
|04.03.2019 16:00
|д. Рогозно.
|Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
|3
|05.03.2019 09:00
|05.03.2019 16:00
|д. Рогозно.
|Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
|4
|05.03.2019 09:00
|05.03.2019 15:57
|д.Рогозно.
|Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
|5
|06.03.2019 09:00
|06.03.2019 16:00
|с.о. Сосновый массив, Родничок, Машиностроитель, Леснянка, Огонёк, Источник, Крыница, Лесное, Сосновое, Росинка,Климат..
|Обрезка крон деревьев, валка деревьев по заявке с.о. Росинка.
|6
|06.03.2019 09:00
|06.03.2019 13:00
|п. Остромечево, ул. Кириченко.
|Ремонтные работы на ВЛ-10кВ.
|7
|06.03.2019 09:00
|06.03.2019 16:00
|д. Рогозно, ул. Центральная, Солнечная, пер. Песочный.
|Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
|8
|06.03.2019 10:00
|06.03.2019 16:00
|д. Сколдычи, ул. Центральная, Дачная.
|Ремонтные работы на КТП.
|9
|07.03.2019 09:00
|07.03.2019 16:00
|д. Дубок, ул. Центральная, Заречная, пер. Заречный, Новая.
|Ремонтные работы на КТП.
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Теги: Брест
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По информации Брестэнерго, плановые отключения электроэнергии надо ожидать: Город Брест: №
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