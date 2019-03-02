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Стало известно, кому и почему на неделе отключат электроэнергию

03.03.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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По информации Брестэнерго, плановые отключения электроэнергии надо ожидать:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63982.php

Стало известно, кому и почему на неделе отключат электроэнергию

Город Брест:

Начало Конец Район отключения Причина
1 04.03.2019 09:00 04.03.2019 16:00 ул. Кирова 65,67,69,79 Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП162
2 04.03.2019 13:00 04.03.2019 17:00 ул. Радужная 107-195/1; пер. Радужный 2-16,1-11; ул. Мазурука 31-59,38-70; ул. Богдановича 58-62; ул. Каштановая 7-25,10-28; пер. Каштановый. Работы на ТП543
3 05.03.2019 09:00 05.03.2019 12:00 ул. Фортечная 150-156/1, 113 Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП161
4 05.03.2019 12:00 05.03.2019 16:00 ул. Полоцкая 32-70, 66/1,68/1,70/1,70/2 Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-485
5 06.03.2019 09:00 06.03.2019 16:00 ул. Троицкая 1-27,2-22; ул. Подбусынская 1-27, 2-30 Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП518
6 07.03.2019 09:00 07.03.2019 15:00 ул. Звездная 1,2; ул. Михайловская 1-9, 2-10. Работы на ВЛ-0,4 ТП517 Л-3 ВЛ-0,4кВ
7 07.03.2019 09:00 07.03.2019 17:00 ул. Мицкевича 21, 21/1,25 ул. Советская 19/1, 21. Работы ЖЭС-1 в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
8 11.03.2019 10:00 11.03.2019 14:00 ул.Гоголя 81,81А,83 работы в ТП-826

Брестский район:

Начало Конец Район отключения Причина
1 04.03.2019 09:00 04.03.2019 16:00 д. Тельмы, ул. Полевая, Юбилейная. Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
2 04.03.2019 09:00 04.03.2019 16:00 д. Рогозно. Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
3 05.03.2019 09:00 05.03.2019 16:00 д. Рогозно. Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
4 05.03.2019 09:00 05.03.2019 15:57 д.Рогозно. Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
5 06.03.2019 09:00 06.03.2019 16:00 с.о. Сосновый массив, Родничок, Машиностроитель, Леснянка, Огонёк, Источник, Крыница, Лесное, Сосновое, Росинка,Климат.. Обрезка крон деревьев, валка деревьев по заявке с.о. Росинка.
6 06.03.2019 09:00 06.03.2019 13:00 п. Остромечево, ул. Кириченко. Ремонтные работы на ВЛ-10кВ.
7 06.03.2019 09:00 06.03.2019 16:00 д. Рогозно, ул. Центральная, Солнечная, пер. Песочный. Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
8 06.03.2019 10:00 06.03.2019 16:00 д. Сколдычи, ул. Центральная, Дачная. Ремонтные работы на КТП.
9 07.03.2019 09:00 07.03.2019 16:00 д. Дубок, ул. Центральная, Заречная, пер. Заречный, Новая. Ремонтные работы на КТП.
 
Теги: Брест
 
 
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