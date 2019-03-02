Топливо на белорусских АЗС подорожало на 1 копейку

Концерн "Белнефтехим" увеличил розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС, сообщила пресс-служба концерна.

С 3 марта цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет Br1,45, АИ-95-К5-Евро - Br1,56, АИ-98-К5-Евро - Br1,77, ДТ - Br1,56.

"В феврале 2019 года в сравнении с февралем 2018 года в долларовом эквиваленте цена на нефть для Беларуси увеличилась на 13%, в то время как цены на топливо выросли на 9%", - отметили в концерне.

Корректировка цен осуществляется не только на основании изменившейся конъюнктуры нефтяного рынка, но и с учетом изменения иных ценообразующих факторов – налоговой нагрузки, курса национальной валюты, добавили представители "Белнефтехима".

"В феврале 2019 года стоимость нефти демонстрирует стабильный рост. За первые две недели февраля средняя цена нефти выросла до $62,6, а по данным на 20 февраля цена нефти приблизилась к $66 за баррель", - отметили в концерне.

В текущем году это второе подорожание автотоплива в Беларуси, в прошлый раз цены на бензин и дизельное топливо повышались 21 февраля.